耳屎挖太乾淨竟是禁忌！曾有蟑螂誤闖最深處　一招逼走耳內昆蟲

每當耳朵進水、搔癢時，許多人都會選擇用棉花棒掏耳朵。不過，有台灣醫生就直言，耳屎別挖得太乾淨！他分享，自己從不自行挖耳朵，曾經收治一名個案，因耳道清潔過度，導致一隻蟑螂竟「順利鑽入」耳道最深處耳膜。



台灣醫生黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文說明，耳垢的形成原因以及清理方式，提醒民眾應謹慎面對耳垢清理這個議題，避免不當清理反而造成傷害。

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我們不清理耳垢，耳垢會不會越來越多呢？黃士倫指出，醫學上將耳屎稱為耳垢，是由外耳道1/3處的耳垢腺分泌而成。在正常情況下，耳垢只會存在外耳道外1/3處，並有向外自清的作用，能夠自行排泄，因此並不會無限累積。



然而，許多人習慣用棉棒挖掏耳垢，反而可能將耳垢越挖越深，推往耳道最深處的耳膜，甚至出現「空摟吭摟」的怪聲音。黃士倫提醒，若發生耳垢栓塞的情況，應找醫生使用專業器械，在耳鏡下小心取出，嚴重時還可能需要使用軟化耳垢劑，連續點幾天後再回診處理。

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勿找專業美容院挖耳屎的風險

除了自行清理外，有些人會選擇到美容院請人代為清理耳垢。對此，黃士倫警告，美容院的掏挖器械可能不夠潔淨，導致耳黴感染，長期挖掏外耳道還可能引發慢性發炎等後遺症。

耳屎別挖得太乾淨

此外，若耳朵清理得太乾淨，反而可能造成蟲蟲危機。他透露，曾經遇過一位病患，因為耳道清理得非常乾淨，一隻小蟑螂行通無阻直接鑽到耳道最深處的耳膜 。

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耳朵一旦有異物要立即處理

黃士倫強調，耳朵一旦發現異物，都應立即就醫處理，以免造成外耳炎、耳膜穿孔、出血等併發症。常見的非昆蟲異物包括棉花、衛生紙、項鍊珠珠、小鋼珠等。



至於昆蟲類異物，則以露營時被蟲蟲入侵耳朵最為常見。處理方式是先從耳朵外灌入甘油或嬰兒油，讓昆蟲窒息，再由醫生用器械夾出來。

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