見港人升降機外一舉動　小紅書女大讚有禮高質：有被震驚到

排隊是文明的表現，也是對其他輪候者的尊重。最近1名內地女子在小紅書發文，表示日前在港鐵尖東站，目擊一眾港人在升降機外「自動排隊」，不論男女老幼，均乖乖地排隊等候，讓她不禁驚歎「這就是港人的素質嗎」、「有被震驚到」，引來網民熱議。



1名內地女子在小紅書發文，表示日前在港鐵尖東站，目擊一眾港人在升降機外「自動排隊」，讓她大感驚訝。（小紅書圖片）

小紅書女驚歎港人乖乖排隊等升降機

該名女子在小紅書以「這就是港人的素質嗎」為題發文，並上傳1張照片，顯示大約10人在港鐵尖東站一出口，排隊等候乘搭升降機。目擊這一幕的樓主在文中不禁讚歎，「等電梯都會自動排隊，不管年齡多大、頭髮多白，有被震驚到」。

網民讚香港乘車文化

帖文很快就引來大批網民討論，不少人同樣大讚港人有秩序的乘車文化，「香港地鐵的先下後上真的很驚到我……雖然哪裏都這麽規定，但說實話我在本地和去廣州上海玩的時候大部份人都不會遵守，一開門就爆擠上車，下車的下不來，全撞一塊，這兩天去香港竟然大部份人都會照做啊！開車門的時候，門外排等上車的人腳都不會挪一下！就好好站在兩邊排着」、「先上後下，然後車門前排兩條隊，好爽」、「廣州深圳人都喜歡硬擠，在香港幾乎0（不）擠人」。

不少網民同樣大讚港人有秩序的乘車文化，例如「先下後上」的習慣。（示意圖 / 資料圖片）

不過，也有人分享自身經歷指，「剛到上水地鐵站排隊就被香港人插隊了」、「啊？廣佛線的電梯（升降機）也是排隊啊，這又不是香港特有」、「不過我覺得內地排隊有稱讚點，以前是人貼人的，自從口罩之後大家也會保持了一點點距離，如果距離再多一點就更完美了」。