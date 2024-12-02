激讚香港有文明有秩序！小紅書女舉2例：感受到香港人有素質

小紅書上有不少內地人分享遊港經歷和感受，最近1名女用戶發文大讚香港人「有素質」，從生活中的細微地方，展現了香港的文明與秩序。她舉例說，香港人在上車時都會有秩序地排隊，每個人都懂得遵守規則，而且平時乘搭港鐵時，許多人都會自覺地站在扶手電梯的右邊，將左邊留給需要快速行走的人，讓樓主讚歎「這裏的人們用他們的行動詮釋着什麽是高素質，什麽是真正的文明」。



有小紅書女用戶發文大讚香港人「有素質」，從生活中的細微地方，展現了香港的文明與秩序。（《鄰人Ｘ：謎樣的女子》劇照）

小紅書女：被香港人的高素質所打動

樓主在小紅書以「又一次感受到了香港人的有素質」為題發文，大讚在日常生活不時被「香港人的高素質所打動」。她舉出2例子，稱港人上車時都會乖乖排隊，按照順序地逐個上車，不會爭先恐後，「這種井然有序的場景，讓我感受到了香港人的自律和尊重」，稱讚香港人懂得遵守規則，以及尊重他人；另外，乘搭港鐵時，樓主指總能看到香港人守秩序的一面，乘客自覺地站在右側，把左側留給需要快速行走的人，「這種默契的配合，讓港鐵站的通行效率大大提高，也讓人們的心情變得更加愉悅」。

樓主指港人上車時都會乖乖排隊，按照順序地逐個上車，不會爭先恐後，「這種井然有序的場景，讓我感受到了香港人的自律和尊重」。（小紅書圖片）

生活愈久便愈喜歡香港

樓主表示港人的種種行為，均展現出文明與秩序，而隨着在香港生活的日子愈來愈久，她便愈來愈喜歡香港，「這裏的人們用他們的行動詮釋着什麽是高素質，什麽是真正的文明」。

不少網民紛紛留言，有人認同樓主並大讚香港人，「香港的確素質高」、「而且香港可以大膽扶人做好事」、「深同感受，要體驗過的人才知道，才會被打動」、「嗯嗯，確實很自律」。不過，有人就認為毋需比較，每個地方都有不守秩序的人，「這種比較是不必要的，每個地方都有高質素的人和低質素的人，重要的是互相學習，做好自己」。

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港鐵呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，更派出穿上紅色背心的港鐵扶手電梯安全大使，手持「握扶手，兩邊企定」標語牌，站滿扶手電梯兩邊位置，提醒乘客應站立企穩。（threads/tszlttang）

港鐵推廣「左右兩邊企」

過往港人乘搭電梯時都習慣了「左行右企」，但這種方式近年被視為有安全風險及加速電梯機件損耗，港鐵今年首9個月錄得430宗扶手電梯意外，當中六成涉及無緊握扶手、失平衡等，故會加強宣傳，呼籲乘客搭電梯時應「左右兩邊企」而非「左行右企」，攜大型行李時應使用升降機。至於會否用《港鐵附例》處理不守規矩情況，港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲較早前接受電台節目訪問時表示，希望透過宣傳及教育，改變市民習慣。