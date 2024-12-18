小五女童失身！玩「傳說對決」結識男工認性交　父母看短訊怒告

台灣發生成年男工與小學女童性交的案件。桃園市1名就讀小學5年級的女童在臉書上結識成年男工，2人隨後以通訊程式LINE聊天發展成情侶，男工邀請女童到家玩「傳說對決」遊戲，繼而與女童發生性關係。



女童父母意外地從聊天紀錄中得知女兒失身，憤而提告。男工被控「對未滿14歲女子性交罪」，他在庭上否認曾與女童性交，反指全案只有女童單方面證供，但法官審視證據，包括雙方的聊天內容，終判定被告罪名成立，判監3年8個月。



男童邀請女童到宿舍玩電腦遊戲「傳說對決」，在第3次約會時雙方發生性關係。（示意圖/pxhere)

約會玩「傳說對決」終發生性關係

綜合台媒報道，案件始於2023年4月，被告為徐姓男工，他以暱稱「龍龍」於臉書上結識1名小五女生「美美」（化名），2人於通訊程式LINE聊天後發展成情侶。交往期間雙方於徐男員工宿舍見面了3次，首2次都在玩電腦遊戲「傳說對決」，到第3次約會時，徐男隔着衣服及胸罩伸手摸美美胸部，其後發生性關係。

美美事後被父親發現行徑怪異，且經常與不明人士通電，查看其聊天紀錄，揭發女兒與徐男有不正當關係。美美被母親盤問2小時後，終親口認曾與徐男發生性關係，被奪童貞，父母憤而向徐男提出控告。

被告與女童的對話內容在庭上曝光，當中提及「「不能再去你房間了、媽媽說危險」，被法官認定2人曾發生關係。（示意圖/pxhere)

聊天紀錄提及「你知道我是五年級」

徐男在庭上承認知道女童未滿14歲，亦確認去年母親節曾接女童到自己的員工宿舍進行親吻、撫摸等猥褻行為，但否認雙方曾性交。而徐男的辯護律師亦以全案只有女童單方面證供、女方下體未出血為由駁斥指控。

法官考慮到女童供詞前後一致，加上2人的聊天紀錄提及「不能再去你房間了、媽媽說危險」、「你知道我是五年級嗎？」，判定徐男曾與女童發生關係，「對未滿14歲女子性交罪」成立，判刑3年8個月，全案仍可上訴。

（綜合）