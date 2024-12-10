大學生扮16歲仔騙13歲女童性交　保釋後圖性侵另一少女　下場出爐

大學生扮16歲少年結識女童誘騙性交。新加坡24歲大學生網上結識年僅13歲女童，聲稱自己只有16歲，向對方索裸照、自慰短片及發生性關係。二人第3次在女童家中偷嚐禁果時，被女童母親「捉姦在床」即時報警。後來大學生保釋期間竟「二度誘騙」另1位16歲少女性交，被發現後承認自己會向女生們謊稱只有16歲，專找年輕女生為目標。最後大學生被控包括性侵、侮辱女性尊嚴以及抵觸兒童與青少年法令等共8罪，日前被判監8年7個月及鞭刑6下。



姚姓男子與13歲女童第3次「幽會」時，被女童母親撞破。（示意圖/GettyImages)

被女童母「捉姦在床」

綜合新媒報道，現年27歲已畢業大學生姚立明（音譯）被發現於2021年2月10日通過網上社交平台結識當時年僅13歲女童，於同月10日至25日向女童索取10張裸照及2段自慰影片，先後3次在女童家中發生性關係。

兩人第3次「幽會」時，當日姚男原計劃晚上7時15分離開，豈料女童母親竟提早6時回家，發現他們赤裸躺在床上。母親即時質問二人及致電女童外婆，要求報警，將姚逮捕。

已畢業大學生姚立明（譯音）保釋期間再犯案。（《海峽時報》）

保釋期間「二度犯案」

其後姚姓男子被發現保釋期間「二度犯案」，2022年3月14日通過網上交友平台認識1名16歲少女，多次跟女方談及性事，問女方是否願意為他手淫、發生性關係及生下自己寶寶。少女交談中表明不願意性交，但接受親吻及擁抱，相約2日後見面。他們見面後，姚帶少女到住宅樓梯間進行性交，摘下女方口罩並強吻。少女即時反抗及推開，事後有朋友到附近商場接少女，姚便自行離開。

根據當地警方調查，姚姓男子承認為結識更多女性，通常謊稱自己只有16歲，表示向成熟女士展開追求太「煩人」，因此專找年輕女生為目標。

事後姚男被當地法院控8項罪，包括性侵、侮辱女性尊嚴以及抵觸兒童與青少年法令等。姚代表律師向法官求情，透露他被診斷患有適應障礙症，不懂得如何與人相處，才找女生作伴。同時透露姚有4名兄弟姊妹，其父親去年過身，母親是清潔工，靠打工賺學費才大學畢業。最後男子認罪，被判坐監8年7個月及鞭刑6下。

（綜合）