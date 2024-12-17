青衣借錢黨！普通話男稱去澳門賭輸錢借錢食飯　網民：帶去警署食

【借錢黨／青衣】騙徒手法曾出不窮，竟以「賭輸錢」為由想借錢吃飯！最近1名網民在社交平台發文分享，表示在青衣長康邨附近看到有2名操普通話的男子與途人搭話，聲稱自己在澳門賭百家樂，導致微信超過轉賬限額，無法付錢用餐，因此向途人借錢，樓主提醒其他街坊要小心，「年近歲晚，提防騙子」。



2名操普通話的男子與途人搭話，聲稱自己在澳門賭百家樂，導致微信超過轉賬限額，無法付錢用餐，因此向途人借錢。（資料圖片）

2男子聲稱賭輪錢致沒錢吃飯

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，表示早前在青衣長康邨附近，目擊2名操普通話的男子聲稱因在澳門賭百家樂，導致微信超過使用限額，無法付款買東西吃，而不停向途人借錢。樓主在文中直言，「賭錢賭到冇錢買嘢食，就算係真嘅都唔會借！」，又提醒其他網民要提防騙徒。

樓主在文中直言，「賭錢賭到冇錢買嘢食，就算係真嘅都唔會借！」，又提醒其他網民要提防騙徒。（《沒女神探》劇照）

網民笑言帶去警署

帖文一出，許多網民認同樓主，質疑該2名男子的可疑舉動，「澳門嚟到青衣買嘢食？帶佢去青衣警署食啦」、「叫佢搵警察幫手」、「澳門賭到冇錢仲走嚟香港做乜？」、「幫下人啦唔該，叫佢哋立正企定，立即打999搵差人叔叔，一定會車佢哋返差館有三文治食囉」、「帶佢去警署canteen嘛，會招待佢」、「佢用隨意門由澳門嚟青衣？」。另外，也有人指即使相關男子所言屬實，自己亦不會幫助對方，「一個好唔值得幫助嘅理由」、「咁多錢過大海賭，冇錢食飯，抵佢餓死」。