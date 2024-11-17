最惡借錢黨！屯門大媽借錢被拒當場發爛渣　港女後續超慘：真心驚

「借錢黨」愈來愈猖狂！有港女於屯門地區群組發布相片，指在屯門市中心大會堂遇到大媽大叔以「問路」為名「借錢」，港女稱無錢後，對方竟發難向她瘋狂責罵，怒嗆「低能！出街唔帶錢」。港女不敢與大媽大叔對望或反駁，而對方之後「邊行邊鬧」，往屯門法院方向離去。



事件引來網民熱議，「黐線㗎，唔借錢就鬧人，惡到咁」、「低能，佢出街都唔帶錢啦，佢有帶錢使問人借？」、「直接喺佢面前打電話報警」。



有港女於屯門大會堂遇到大媽大叔以「問路」為名「借錢」。（Facebook群組「真.屯門友」）

港女屯門街頭遇借錢黨

該港女於Facebook群組「真.屯門友」發布相片講述是次離譜經歷。她表示，11月13日早上9時左右，在屯門市中心大會堂有2名中年男女走近，她原以為對方想「問路」，詎料竟是問她「借錢」。

拒借錢即被瘋狂大罵

樓主向該對大媽大叔表示「無錢借」，詎料到對方「發爛渣」不斷責罵她，「表明無錢借就開始鬧人，仲不停鬧人低能出街唔帶錢……下刪好多字」。樓主不敢反駁或與對方眼神交流，「真心驚驚」，而對方之後「邊行邊鬧」，往屯門法院方向走去，樓主則提醒「大家外出真係要小心」。

樓主向男女表示「無錢借」，沒想到對方「發爛渣」不斷責罵她。（Facebook群組「真.屯門友」）

從樓主上載相片見到，該對男女貌似有一定年紀，其中大媽背斜孭袋，穿淺色外套黑色長褲，在有瓦遮頭通道下撐傘；大叔則平頭裝，穿黑色短袖上衣和灰色短褲，２人身型均似破健碩。

網民教反擊方法

網民看過帖文均感震驚，「黐線㗎，唔借錢就鬧人，惡到咁。就算有錢一定要借畀你㗎，三唔識七，點解要借畀你」、「低能，佢出街都唔帶錢啦，佢有帶錢使問人借？」、「死騙子仲好意思鬧人」。

也有人建議反擊方法，「直接喺佢面前打電話報警」、「借錢黨，你要帶佢一個地方，一定借到畀佢，警署」。