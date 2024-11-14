旺角站長髮女戴腳套問途人借錢　乘客目數大疊鈔票　1原因怒踢爆

近年香港許多地方都出現「借錢黨」。最近1名網民發文分享，指日前在港鐵旺角站的月台，看到1名黑長頭髮中年女子，左腳戴着金屬腳套，行路一瘸一拐，不停問途人借錢，聲稱需要錢乘車。樓主後來看到該名中年女子「喺度數銀紙，好大疊」，逐上前試探地詢問，假裝關心，對方竟直接問樓主借款100元，以讓她乘坐的士，樓主聽後遂當場揭穿，大聲喝罵「唔、可、以！我見到妳數銀紙！」，對方便沒有再理會樓主。



樓主在港鐵旺角站的月台看到1名中年女子，左腳戴着腳套，行路一瘸一拐，不停問途人借錢，聲稱需要錢乘車。（示意圖 / 資料圖片）

樓主在Threads上發文分享，表示日前於港鐵旺角站往荃灣方向的月台，發現1名看似50多歲中年女子，形容她留「貞子頭」般的黑長髮，左腳小腿戴金屬腳套，「一拐一拐行路，不斷問人借錢搭車，一開口就問人攞$20」、「個女人仲特登大力蹬右腳嗰隻腳行路，引人注意」。

要求借$100坐的士

樓主看到對方拿着一大疊鈔票「數錢」，遂「扮好心」上前詢問該名女子是否不熟路，以及能否行走，「佢即刻話：『我唔識㗎，你寫（借）$100畀我搭的士可唔可以？』」，樓主聽後隨即揭發，並大聲喝罵稱「唔、可、以！我見到妳數銀紙！」。

樓主後來上前試探地詢問，假裝關心，對方竟直接問樓主借款100元，以讓她乘坐的士。（示意圖 / 資料圖片）

樓主續指，涉事中年女子沒有再理會他，樓主後來告知港鐵職員，對方很認真地抄下樓主相關資訊，稱將通知同事跟進，惟樓主認為「從佢（職員）表情同埋反應睇嚟，我唔係第一個向佢報告呢件事，我遇到嗰個應該係慣犯」。

網民指葵芳站有同類借錢黨

不少網民紛紛在帖文留言，直言不應縱容「借錢黨」行騙，又稱曾在其他地方目擊類似事件，「呃蠢人唔緊要，呃人善良才可惡」、「葵芳都有，喺B出口售票機都有個，日日開工」、「想做好事有好多唔同方法，比贊助騙子好」、「（樓主）做得好」。