天降利刀！外賣員被高空飛刀砸中　右手重傷　警拘真兇爆超狂內情

死神來了？送外賣突然刀從天降，差幾公分險喪命！內地社交平台日前瘋傳影片，指重慶有外賣鐵騎士準備開車送外賣之際，突然有1柄鋒利廚刀從天而降，砸中其右手致流血不止，送院後證實其右手多處損傷，除了骨折伴骨缺損外，中指的筋都斷了。警方調查發現刀子是由樓上高層1名男住戶扔落街，理由竟是他和妻子吵架，奪過妻子手中的刀便順勢扔出窗外，男住戶目前正被刑事拘留待進一步調查。



事件令網民震驚不已，推測外賣員只是好彩才逃過大劫，「這是頭盔彈了一下傷到手，沒戴頭盔就插腦袋上了小命不保」。



重慶有外賣員準備開車送餐之際，突然天降利刀擲中他的右手，令其右手重創。（微博影片截圖）

外賣員右手中刀流血不止

內媒報道，重慶日前流傳1段影片，指當地有小區發生高空擲物事件，而且落下的竟是「刀」，有把尖刀從天而降砸中外賣員。片段可見，地上有1柄藍色柄的廚刀，畫面一轉即拍攝外賣員的右手，他的手正在流血。原來傷者當時正準備騎電單車去送外賣，結果車未開走就有刀從高處直墜，他的右手被砸傷，而地上還留了不少血跡。

案發現場地上遺有血迹。（微博影片截圖）

外賣員右手被利刀砸中，醫院檢查證實傷勢嚴重。（微博影片截圖）

公安局拘飛刀男子：當時與妻爭執

醫院的診斷書顯示，外賣員右手多處損傷，包括手背創傷性指動脈破裂、右手背指神經損傷及右手第三、四骨骨折伴骨缺損等，傷勢嚴重。「中刀」的外賣員王先生指，他的中指筋斷了，其他手指和筋及血管都有損傷。內媒記者翻查涉事刀具的資料，是1柄家用廚師專用切片刀。

事件瘋傳後，重慶市公安局九龍坡區分局發出通報，指經調查發現，事發於12月10日傍晚6時許，居於區內華岩鎮一小區高層單位的38歲住戶閆某在家中和妻子爭執，他奪下妻子手中利刀扔出窗，結果令路過的外賣員右手背受傷。閆某目前被公安機關到事拘留，案件仍然在查。

警方到樓上住宅調查，發現是住戶夫妻爭吵期間將刀扔出窗外。（微博影片截圖）

事件嚇怕網民，不少人認為外賣員算是僥倖撿回一命，「這是頭盔彈了一下傷到手，沒戴頭盔就插腦袋上了小命不保」、「高空拋刀，也不想後果嗎？」、「這手筋斷了還能接上不」、「高空拋物就是故意殺人，刑拘就對了」。

（綜合）