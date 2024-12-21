「鏟屎官」有錢途！37歲女無份工做得長　創業專清狗糞年入過百萬

無份工做得長，可能只是未遇到適合的工作！美國1名本身飼養狗狗，不時要當「鏟屎官」的37歲女子，本身只有高中學歷且不停轉工，最終卻成功創立「鏟屎」事業，6年前成立了1間狗糞清理公司，按不同計劃向狗主收費代為清理狗糞，其後因疫情爆發，服務需求大幅增加，終令公司生意漸上軌道，根據其公司2024全年收入預計將達到25萬美元（約194萬港元）。



美國37歲女子克魯平靠做「鏟屎官」，年收入過百萬。（示意圖，GettyImages）

綜合外媒報道，美國37歲女子克魯平（Erica Krupin）於高中畢業後就投身職場，多年來從事過10多種職業，包括調酒師、美容師等，卻始終未找到其「宿命」職業。直至6年前，當時擔任藥劑技術員的她，突然萌生創業念頭，於是設立公司幫人清理狗糞。

看到狗狗玩耍想出「鏟屎官」創業大計

創業念頭源於2018年某天，克魯平喝着咖啡看自家狗狗在院子玩耍時忽發奇想，「我願意花錢僱人幫忙清理狗糞，這樣我就不用每天那麼辛苦」，並從中發現商機。克魯平坐言起行，成立「Kroopin's Poopin Scoopin」狗糞清理公司，並開始將「鏟屎官」當副業，在醫院工作之餘收錢替客戶清理狗糞。

僅花1,000美元就能展開事業

克魯平回憶當時只花了約1,000美元（約7,770港元）去購買工具包括鏟子、垃圾袋、手套及消毒劑等，並註冊了公司、購買商業保險、開設網站等。由於她處理狗糞時只需將污物妥善包好並棄置在客戶的戶外垃圾桶，因此毋須支付額外的廢物處理費，也減少了運輸成本。

克魯平打趣地憶述如何靠冬甩打開商機。（GettyImages）

靠冬甩打開商機

然而，想製造商機也需要行銷策略，而克魯平的推銷手段很簡單卻又很實用，她會先列印地圖，將附近所有寵物美容店、獸醫診所、狗隻日托中心及寵物相關企業一一列出，然後一手拿着冬甩，一手拿着卡片逐一登門拜訪。她自我介紹後就問對方是否願意收下冬甩及卡片，而她打趣地憶述「大家很難對冬甩說不」。就這樣，她在數周內獲得15名客戶訂單。

新冠疫情爆發 決辭職發展事業

雖然剛開始時副業收入不穩，但年收入之後就漸漸超過克魯平在醫院的工作薪金，就在新冠疫情席捲美國前，她認為如果還繼續留在醫療保健領域的話，可能會工作到筋疲力盡。而隨着疫情爆發，狗主需要請人請理狗糞的服務需求大幅增加，她於2020年2月決定向醫院辭職，然後專心發展自己公司業務。

克魯平成立了1間狗糞清理公司「Kroopin's Poopin Scoopin」，其後由副業變成自己事業。（「kroopins_poopin_scoopin」IG影片截圖）

克魯平成立了1間狗糞清理公司「Kroopin's Poopin Scoopin」，其後由副業變成自己事業。（「kroopins_poopin_scoopin」IG影片截圖）

業績漸佳年收入可達25萬美元

現時其公司收費有不同計劃，如客戶選擇單次性清潔服務，收費為50美元（約389港元）；每周清潔1次的月費為87美元起（約676港元）；每周清潔2次的月費則為156美元（約1,212港元）起。

據CNBC Make It查閱的財務文件，估算Kroopin's Poopin Scoopin 2024全年收入將達到25萬美元（約194萬港元）。

嘗試鼓勵其他人創業

雖然沒有亮麗的學歷，但克魯平卻憑着商業頭腦成功創業，並嘗試鼓勵其他有意創業的人。克魯平指出可能有些人會覺得「鏟屎」是「粗俗的工作」，但她覺得經營狗糞清除業務比從事可能「得到更多尊重的公司或辦公室工作」要成功得多，並認為她從事這項業務以來，所經歷的個人成長及職業發展均是十分巨大。

（綜合）