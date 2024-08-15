這金髮辣妹竟是企業家！9歲已創業變百萬富翁 17歲還買林寶堅尼
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
美國一名少女在10歲時成為百萬富翁，更在年僅17歲這年就購入林寶堅尼（Lamborghini），少年得志的生活令不少人好生羨慕。
不過她近期透露心聲，表示自己的生活其實並沒有外界想像的那麼光鮮亮麗。
點圖放大看更多巴雷特照片：
+19
據《太陽報》（The Sun）報導，現年18歲的巴雷特（Isabella Barrett）是在5歲時爆紅。
當年她參加了TLC的節目《小小選美皇后》（Toddlers and Tiaras）一舉成名，後來也在全美各地參加選美比賽，表現十分出色。
9歲那年，她創立了自己的珠寶品牌Glitzy Girl，成為美國最年輕的百萬富翁之一。
現在18歲的她不僅轉戰模特兒圈十分成功，也推出了自己的服裝品牌。
30歲擁600億人仔身家 「奶茶妹妹」章澤天登清華校友富豪榜第3位繼承上億身家！被騙家中欠債20年 他畢業才知爸爸這龍頭企業老闆天才少女郭文景 8日內助爸爸公司市值升至83億 一夕取代谷愛凌一幅畫賣到幾百萬 河南村鎮一半人是畫虎師 直播帶貨年銷破億
巴雷特17歲時還買了一輛林寶堅尼，讓不少人羨慕不已。她向媒體透露：
成為百萬富翁的好處在於，我可以隨時去世界各地旅行，還能認識許多朋友，這為我打開了很多機會的大門。
然而，她也坦承，即使身為年紀輕輕的百萬富翁，生活也不會總是光鮮亮麗。
【延伸閱讀】TikTok美少女網紅粉絲過億 創建商業帝國「自立豪門」
點圖放大瀏覽：
+34
點擊放大瀏覽查莉與姐姐迪西合照及更多相關照片▼▼▼
+23
她最近開始和YouTuber馬格努斯（Gavin Magnus）交往，馬格努斯擁有超過700萬粉絲，兩人一起拍片，連帶也提升了巴雷特的曝光度。
不過巴雷特表示，兩人總是處於鎂光燈之下，其實有時候會覺得滿有壓力的，「當你一直站在聚光燈下，要保持隱私就變得非常困難」。
巴雷特說，跟馬格努斯交往讓她覺得自己很被理解，因為對方也同樣承受來自公眾的壓力。她指出，兩人會互相支持，雙方家長也都很希望他們繼續交往下去。
未來兩人打算繼續拍片經營YouTube，也可能一起回到電視圈拍攝真人實境節目。
【延伸閱讀】超級女富豪｢奶茶妹妹｣章澤天自揭有柏金遜症家族病史：大拇指會抖
點圖放大瀏覽：
+37
內地億萬富豪尋回被拐25年兒子！ 男子秒成富二代獲3單位1車28歲網紅每月出糧5000萬給員工 剪輯師月入近百萬 去年繳2億稅上海女結婚20年 離婚才知「老公是億萬富翁」 為分身家鬧上法院豪門爭產｜傳奇富豪病逝 32歲兒子與「女主播媽媽」爭400億王國富二代宿命難破！千萬富翁兒子25年前被拐 竟賣給億萬富翁當少爺
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】