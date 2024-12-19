體檢必需驗大便！小紅書女便秘拉不出　往隔壁廁格這樣做震驚全網

萬物皆可借，竟然遇包括糞便？內地有女生早前要進行身體檢查，其中一項是要做「便檢」，不過她排便從不規律，突然間要她「生產」糞便絕非易事。樓主當下蹲在廁所多時，無奈稱「快把眼淚擠出來了，都毫無感覺」，此時她突然看到隔壁廁坑裏有坨「新鮮優質的大便」，內心掙扎一輪後，還是決定閉着眼屏住呼吸，挖了一小匙拿去進行便檢，並笑稱「頭一次對別人的X這麼熱情，真的感謝，要不然我能蹲一天」，其行徑震驚所有網民，瞬間掀起熱議。



不少人都表示接受不了，「我真服了」、「我有想過借錢、借人、借米等，但萬萬沒想到總有人能突破我的眼界，竟然借X」，亦有人擔心如此做法會影響體檢結果，「萬一，我是說萬一，它這坨有問題怎麼辦」，樓主則回覆「那就重拉」。



內地有女生做身體檢查時需要進行「便檢」，遇便秘只好到隔壁廁格「借糞」。（示意圖／GettyImages）

體檢要驗大便遇便秘 往隔壁廁格「借糞」

該女生在小紅書帳號以「有生之年在廁所借X」為題發帖，指她當時需要前往辦理健康證，而體檢時則需進行「便檢」，礙於她排便從來不算規律，平均2至3天才會排一次便，所以突然要她「拿出便來」實屬困難。

樓主稱當時在廁所蹲了10多分鐘，苦喊「快把眼淚擠出來了，都毫無感覺」，隨後看了隔壁廁坑裏有坨「新鮮優質的大便」，沒辦法下只能偷偷挖了一小匙拿出做便檢，並對大便主人表達謝意，「頭一次對別人的X這麼熱情，真的感謝，要不然我能蹲一天」。

女子蹲在廁所10分鐘亦未能排便。（小紅書圖片）

女子之後閉着眼屏住呼吸，到隔壁廁所借用別人「新鮮的大便」。（小紅書圖片）

事主笑稱：謝謝這個好心人沒沖廁

從樓主上傳的2張對話截圖顯示，相信她正和友人講述體檢時未能排便的經過，可見她崩潰喊道「我尼X了個屁，我拉不出來」，卻又不得不拉，碰巧她發現旁邊廁所「有坨新鮮的大便」，雖然心理上並不想借用，但她已蹲在廁所多時，最後只能閉着眼屏住呼吸，借了對方「一坨X」，同時戲稱「我真是謝謝這個好心人沒沖廁所」。

事主分享往隔壁廁所「借糞」的經過，震驚全網。（小紅書截圖）

「借糞」舉動震驚全網

帖文一出立刻掀起網民熱議，不少人對樓主「借糞」一事表示震驚，「我真服了」、「我有想過借錢、借人、借米等，但萬萬沒想到總有人能突破我的眼界，竟然借X」、「由於我這個閱讀速度太快…」、「差點看成你挖了一小匙吃了」，又笑稱「原來不沖廁所的都是熱心人士」。

網民擔心體檢報告有誤

有留言則擔心樓主的體檢報告會因此有誤，「萬一，我是說萬一，它這坨有問題怎麼辦」，樓主則回覆「那就重拉」。另有熱心者提醒，若然知道體檢時需要同時進行便檢，「記得買個開塞露啊」。

原來樓主並不孤單

不過更多網民分享相關經歷，證明樓主「借糞」決定並不孤單，「我以為就我幹過這事，大學的時候要兼職，去辦健康證我拉不出來，借了我室友的」、「這麼小眾的事我以為只有我一個人遇到，疫情期間去辦健康證，化驗的人說X必須有黃豆大小，然後我們好多個人都拉不出來，而且廁所還是感應沖水！這時候好心人出現了，她拉在了蹲廁的邊上，我們排隊去沾」、「我之前也是，體檢兩次因為大姨媽前後尿檢都不合格，然後那個檢驗的把別人的尿液檢查結果給我了，要了我十幾塊錢」。

（小紅書）