長期便秘！21歲女3周排便1次腹脹如孕婦　如廁用力爆血驚揭患這病

如有便秘問題要立即正視，否則惡化下去影響健康後果嚴重。英國1名女護理員早前在社交平台拍片分享，指自己在8個月前開始出現便秘問題，初時不以為意，只自行服瀉藥及黑咖啡來幫助排便，不過情況未有改善，情況嚴重至變成每3周才排便1次，糞便在肚內累積令肚子如懷孕般脹起。



女護理員一直沒有求醫，直至她如廁時用力後傳來「啪」一聲，感到肛門位置劇痛，且當場爆血，原來大腸已外露，嚇得她立即去求醫，結果被診斷為直腸脫垂，須進行過2次手術。女子勸籲網民如有便秘問題要及早處理，否則她心也不用承受這麼多痛苦。



寇特妮自言後悔沒有及早就便秘求診，否則不用經歷那麼多痛苦。（影片截圖）

便秘惡化腹脹如懷孕

綜合外媒報道，21歲女護理員寇特妮（Courtney Ingham）居於達勒姆郡小鎮紐頓艾克利夫（Newton Aycliffe），她早前在社交平台拍片分享痛苦經歷，稱自己一向排便正常，有時甚至1天可排便3次。但至8個月前開始出現便秘，起初她不以為意，僅依賴非處方瀉藥，以及增加纖維攝取和飲黑咖啡希望有所改善，但便秘情況惡化，慢慢演變成3周才能排便1次，令她腹脹如懷孕。

曾現嚴重胃痙攣

其後寇特妮出現嚴重胃痙攣，她以為是飲食習慣造成，於是減少食量，但仍出現噁心想嘔的情況，惟她一直沒有就便秘去求醫。直至早前她用力地如廁時，突然聽到「啪」一聲，感覺有東西從肛門彈出，隨即傳來劇痛，她發現是腸子外露及流血，遂立即求醫。

醫生指寇特妮有直腸脫垂，已做了2次手術修復。（示意圖／GettyImages）

醫生揭她患直腸脫垂

醫生指寇特妮的情況是直腸脫垂，目前已做了2次手術，醫生發現肛門周圍的括約肌無法正常收縮，後進行手術修復直腸脫垂問題，並在括約肌注射肉毒桿菌，希望可回復正常收縮。寇特妮表示，最後悔是沒有及早處理就診，否則不用經歷那麼多痛苦。