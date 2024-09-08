觀光艇員工排便落海稱餵魚：吃飽了嗎？　事後急道歉　有網民撐？

直排排便到海中是為了餵魚？泰國網絡上日前瘋傳長約59秒的短片，見到1名男子以半蹲姿勢站在快艇邊緣，然後脫下褲子，多次排放大便到海上，他還「自我感覺良好」，對鏡頭表示自己有顆善良的心，「我大便是為了餵魚，你（魚兒）吃飽了嗎？」。相關片段引來極大迴響，網民炮轟其「核突」行為，男子其後刪除短片，但仍被網民不斷轉發。



有專頁再次上傳該短片，掀起網民兩極意見，有人認為對海上工作者來說，有關情況是理所當然的平常事，「漁船不像家裏那麼舒適，根本沒有廁所」；亦有人則擔心會影響旅客觀感，「若是被觀光客看到，可能會影響旅遊業」。男子之後就事件向公眾致歉，指自己因海上工作，往海裏排泄是日常生活一部分，他當時因一時貪玩，才會上傳影片到社交平台，現已感到後悔，承諾往後會克制，避免排泄到海裏影響水中生態。



泰國有觀光艇員工在海上大便，還笑稱是在餵魚而惹起爭議。（影片截圖）

對鍾頭表示：我大便是為了餵魚！

據泰國媒體報道，當地35歲男子歐姆（Ohm）是在芭達雅小珊瑚島（Koh Larn）觀光快艇上工作的員工，他於社交平台上傳片段，並對鏡頭自豪表示「看看我，我有一顆善良的心」，又稱「我大便是為了餵魚！」、「你（魚兒）吃飽了嗎？我很擔心你」。

影片可見，歐姆以半蹲姿勢站在快艇邊緣，然後緩緩脫下褲子到膝蓋位置，多次向大海排便，糞便隨海水漂走，畫面令人嘔心，中途有其他船隻在旁，但未知船上是否載着遊客。

男子以半蹲姿勢站在快艇邊緣。（影片截圖）

網民批行為極不雅

片段曝光後引來爭議，在網上轟動瘋傳，歐姆其後已刪除影片，卻仍被網民不停轉載。當地有 facebook 專頁重新上載片段，掀起網民兩極討論。有人對歐姆行為表示理解，認為在海上排泄，對海上工作者來說是件平常事，「如果你不是漁夫，你永遠無法明白這一點」、「漁船不像家裏那麼舒適，根本沒有廁所」；惟有人批評其不雅行徑，憂會影響該區旅遊業，「這是關乎整個區域旅遊的形象和名譽」、「若是被觀光客看到，可能會影響旅遊業」。

影片男主角公開道歉

事件不斷發酵，歐姆之後為自己行為向公眾致歉。他表示，其工作主要是與該區多家快艇營運商合作，負責尋找船隻為遊客服務，往海裏排泄是日常生活一部分，同行其他人都會這樣做，只是他們通常會躲起來，避免讓遊客看到。他又解釋，當時只一時貪玩，才會上傳影片到社交平台，現已感到後悔，承諾往後會克制，不再排泄到海裏影響水中生態。

（綜合）