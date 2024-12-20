有片！內地男大學生被斥出軌　按女友落地強吻　校方回應震撼全網

超級恐怖男友？內地瘋傳1段發生於山東中醫藥大學的影片，有大學男生被女友當眾指控出軌，他竟將女友按在地上強吻「求原諒」，片中女友大叫「為什麼你要出軌」，不停掌摑男大生，但男生掩住女友的嘴及強吻塞住女友的嘴，還用身體將女友壓在地上，並施以從後熊抱、擁入懷中等方式「控制」女友，雙方一度爭持到走出馬路險象環生。



事件引來多名學生圍觀，有保安及女生出手阻止無果。校方回應內媒指，有學生就事件報案，警方到場介入，現時「他們已經和好」。近5分鐘影片震撼網民，認為男生行為已構成強制猥褻，質疑校方在輕描淡寫處理。



有片：高校回應男生將女生按地上强吻

男生在山東中醫藥大學的公眾地方強抱女友。（微博影片截圖）

男生被指控出軌，他強抱再強吻女友，不讓對方說下去。（微博影片截圖）

男大生被指出軌 反擁女友入懷強吻

內地日前瘋傳影片，報稱發生於山東中醫藥大學老校區食堂門口。片長近5分鐘，由站在高處的另名女子拍攝。影片見到該名女友不停斥責男生出軌，男生卻一手將女方擁入懷中狂吻，女方曾靜止下來，雙方吻了約半分鐘。

男生在山東中醫藥大學老校區食堂門口，強抱及強吻女友。（微博影片截圖）

爭執期間女友跌在地上，不停踢及掌摑男生。（微博影片截圖）

爭執期間女友跌在地上，不停踢及掌摑男生。（微博影片截圖）

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男女爭執到走出馬路，場面危險。（微博影片截圖）

惟女子突然推開男友，之後失足倒地，一腳踢向男友喊「滾」。女子其後坐在地上滑手機，男生狀甚無奈，而她更大聲喊叫。男生馬上抱住女友的頭，並塞住對方的嘴，但鏡頭未拍下他具體做了什麼。拍片者和女友人看到不停爆粗，「我X，我的媽呀」、「這姊妹真的不需要幫助一下嗎，這男的一把把她弄住了」、「需要叫保安嗎？」。

女友大叫：為什麼你要出軌？

女友情緒崩潰，起來時連外套都被扯脫，大叫「為什麼你要出軌？」，一記耳光打落男友面上，聲音非常響亮，真的是「樓上都聽到」被清晰錄了下來。她再推一掌喊「為什麼你，出軌」、「為什麼跟別人出軌」，未待她說完，男生再擁女友入懷，先用手堵其嘴，之後轉用強吻方式塞住其嘴。

想用「公主抱」抱起女子但失敗

女友脫身不果，再度被男生從背後熊抱方式控制。男生將女友按在地上，想用「公主抱」抱起女子但失敗，畫面秒變摔角，女友掙脫時以順勢起身，２人你推、我抱走到出馬路。男生不停用手想鎖住女友，再用手掩住女友嘴不讓她大叫，女友不停掌摑，但他不為所動，單手將女友按在地上。女友大字型躺在行人路和馬路之間，不停摑男友的臉，旁邊有車輛駛過，有車輛咹警告。

現場多人圍觀，但男生繼續按女友在地上強吻。（微博影片截圖）

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當眾按女友落地強吻 保安與其他學生阻止不果

拍片者指，該男生是被女友叫出校門的，懷疑女友不是該校學生，「在門口這樣，全被拍了」。之後開始有學生駐足觀看，1名保安員就站在情侶身前，但男生繼續強抱女友，對方不停呼喊作勢推開，男子再度強吻，女友頻頻躲避並拍打男生肩膀。女友又躺在地上，旁邊愈來愈多人圍觀，最後保安和1名女生出手想扯開男生但失敗。

拍片者：這有病，親她幹什麼？

男子如入無人之境，當眾將女友按在地上強吻，２人身體完全重疊，拍片者和友人見狀大驚，「親她幹啥」、「我X，樓下喊着要報警」、「這有病，親她幹什麼？」、「叫保安」。

畫面一轉，情侶已經起身，相信是有人介入干涉，現場更有警員，有人說該名男生出軌被女友發現，「這男的出軌了」、「不要和他講道理」。女友轉身想離開，男生又追上去扯住，再次按女友在地上，女友連忙「不要」，而片段未有事情最終結局。

有警員到場阻止。（微博影片截圖）

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男友仍扯住女友衣服不讓對方離開。（微博影片截圖）

校方回應：警方介入，兩學己和好

山東中醫藥大學人員回應內媒指，校方向學生處核實事件，有學生就事件報案，派出所警員有前往介入，「這2個學生他們已經和好了，當時是年輕人一時衝動」。

網民：和好是最炸裂的

片段看得網民膽戰心驚，認為該男生行為可怕，「這個男的以後出軌會成常態」、「這是和好的問題嗎？是強制猥褻，違背意願犯罪的，高校怎能輕描淡寫處理」、「強制猥褻被影視劇打造成了霸道總裁」，又批評學校只想大事化小，「這他X還能和好？不會是學校給了啥承諾吧」、「這行為屬於典型的尋釁滋事，應給予治安拘留處罰」、「毀三觀」、「女方可告男渣強姦！」、「強吻不是炸裂的，和好是最炸裂的」。

（綜合）