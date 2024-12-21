婆媳不和｜被要求與夫AA制　妻「超配合」絕了　奶奶呻：家門不幸

婆媳之爭千古難解的家庭難題。台灣1名奶奶因不想媳婦「佔兒子便宜」，竟要求兒子和媳婦婦採取AA制，平攤所有支出。沒想到媳婦對奶奶的要求「超配合」，不但經濟上AA制，連日常家務、教育接送小孩等工作也要與丈夫平分，甚至採用時薪制，只要其中一方「缺勤」就要支付另一方薪水。該名奶奶得知後氣得直呼「家門不幸」，但卻被網民反批「有你這種婆婆才家門不幸」，還有網民大讚媳婦，笑言「用婆婆的魔法打敗婆婆」、「夫妻AA制就該如此」。



台灣1名奶奶因不想媳婦「佔兒子便宜」，竟要求夫妻倆採取AA制平攤支出。（《BB來了》劇照）

該名台灣奶奶在「匿名公社」發帖抱怨，表示早前要求兒子與媳婦開支採取AA制，所有支出都平均分配，因為不想讓「別人」佔兒子便宜。沒想到卻引起媳婦不滿，並且作出一系列反抗舉動。

媳婦「超配合」絕招反擊

樓主指，媳婦要求日常家務如洗衣煮飯等家務事、採買家庭用品、教育接送小孩等工作，都要與丈夫「AA制」平均分配。媳婦還提出每次陪兒子回家探望長輩時，都要收取相對應日薪，「過年過節回來也要給浪費一整天的日薪」，並以小時為單位，未足1小時也要當作1小時計算。

該名奶奶又透露，媳婦建議薪金比照「外面的打掃接案行情」計算，而且夫妻間要平均分配工時，不論任何原因，只要「缺勤」就要支付替班的一方薪水。

奶奶：女人本該照顧家庭

樓主怒斥媳婦「真的是一個錢嫂」，並認為「照顧好家庭本來就是女人該做的事」。她感慨兒子辛酸，指他工作辛苦，加班回家還要面對「整天斤斤計較」的老婆，並哀號「娶到這種媳婦還真是家門不幸啊」。

奶奶得知媳婦一系列反擊行動後，氣得直呼「家門不幸」。（《BB來了》劇照）

不過，樓主「圍爐失敗」，不少網民都認為樓主將媳婦當成外人，最終只會破壞兒子婚姻，「既然認為媳婦是『別人』，那麼她有什麼義務要為你兒子幹家務活？」、「那你兒子為什麼要佔人家便宜，讓人家的寶貝女兒幫他洗衣做飯」、「有你這種婆婆才家門不幸，早晚會受不了提離婚」。

網民笑：用魔法打敗魔法

相關帖文被多次轉載，有不少網民力撐該媳婦的反擊令人拍案叫絕，指AA制就是一切事務都平均分配，並笑言「用婆婆的魔法打敗婆婆」、「夫妻AA制就該如此」、「這位婆婆妳要開心才對，都是妳教導的好，媳婦都是跟妳學的」，也有人嘲諷「叫你兒子先AA懷胎5個月再說」。

（匿名公社）