麗城花園外賣員偷鞋？CCTV見門口鞋遭取走　自稱「當事人」咁回應

香港土地寸金尺土，為對住戶公平且望能和諧共處，許多屋苑都禁止住戶將鞋子等雜物放置屋外。近日荃灣麗城花園有住戶在網上發帖抱怨，稱自己僅將鞋放在門外一會就遭人擅自取走，經翻查門口天眼影片，發現是1名外賣員所為。而影片截照片可見，該名身穿外賣員衣服的男子彎腰將膠鞋拿起，之後就轉身離開。



公審外賣員的帖文惹來居民討論，其後有自稱是「當事人」的網民在帖文下方留言，稱「你對鞋放喺走廊中間幾乎跌死人已經放咗喺後樓梯」。



荃灣麗城花園有住戶發帖抱怨，稱自己僅將鞋放在門外一會就遭人擅自取走，翻查門口天眼片段，發現是1名外賣員所為。（資料圖片）

該名網民匿名在Facebook「麗城花園之友」群組發帖並上傳閉路電視截圖，表示「大家小心自己對鞋，擺咗係門口一陣就畀人拎咗」，惟樓主並無說明「一陣」的確切時間，只表示鞋子未經許可被挪走。

根據照片右上角時間所示，事件發生於12月初。（「麗城花園之友」FB圖片）

該名身穿紅衣的男性外賣員彎腰拿起1對啡色膠鞋，之後就轉身離開。（「麗城花園之友」FB圖片）

該名身穿紅衣的男性外賣員彎腰拿起1對啡色膠鞋，之後就轉身離開。（「麗城花園之友」FB圖片）

天眼揭外賣員擅取走鞋子

照片中可見1名身穿紅衣的男性外賣員彎腰拿起1對放在門外的啡色膠鞋，之後就轉身離開，而膠鞋上面的孔洞上扣了一些公仔。根據照片右上角時間所示，事件發生於12月初。

樓主發帖提醒其他住戶小心，有部份網民同情樓主並表示「搞錯呀，有冇片睇下」、「點解送外賣要拎走人哋對鞋」。

疑似「當事人」留言回應

然而，也有不少網民認為樓主不應將個人物品放於室內，反支持外賣員行為，「送外賣之餘仲幫無公德住戶手掉埋垃圾，好員工嚟」、「自己財物唔放入屋？下次會唔會放埋個銀包喺門口？」、「做乜放響門口啫？」。

其後有網民自稱是「當事人」，表示「我係當事人，你對鞋放喺走廊中間幾乎跌死人已經放咗喺後樓梯」。另外，有疑似屋苑住戶留言，表示屋苑禁止住戶將雜物放在門外，「2期7座禁止住户放雜物於門外」、「座座都嚴禁㗎喇！ 但仍有好多住戶放鞋在門外」。

擅自取走他人財物即屬盜竊

不過，不問自取，是為賊也，外賣員擅自取走住戶的鞋子，已構成盜竊罪，根據香港法例第210章盜竊罪條例第9條，「盜竊」罪一經定罪最高可判監禁10年。

（Facebook）