港女買外賣等12分鐘　催單2次後不滿經理1句反駁　網民反轟：西客

外賣一樣需要備餐時間。有女食客近日到觀塘某食肆買外賣，等候時因為趕時間，先催了2次單，批評1名女經理態度無理兼無耐性地表示「外賣要等10分鐘是常識吧」、「過程西口西面」，表明要投訴企店舖沒有投訴渠道，於是公審食店更呼籲網民不要光顧。



食客在多個社群交代事件，但提及的等候時間不一，有帖文說等了5分鐘、有說12分鐘，許多網民留批評她是「真西客」，認為外賣要也要等，「咁唔等得，自己煮嘛」、「5分鐘就催，煮公仔麵都未得啦」。食客後來刪除帖文，但已被網民截圖流傳。



樓主由於趕時間，先後2次詢問外賣準備好未。（《BB來了》電視劇照）

女食客在帖文提到，自己和男友到觀塘食店買外賣酸辣粉，等了12分鐘左右（在部份群組內稱等了5分鐘），因為趕時間，已前後催了2次單。這時1名女經理「態度超級無理不能接受、超級冇耐性地說：『外賣要等10分鐘是常識吧』」，並表示店舖當時有很多訂單。食客聞言走出門外等待，女經理「過程中西口西面」。

食客未交代經理態度如何惡劣，待拿到外賣後，她表示要投訴問經班貴姓，「我說謝謝X經理」，離開時經理突然追上，重申自己就是該店經理「用一個超差語氣說，我幫你呀，有咩幫到你」，又說要報警，原因是「這個客人催外賣」。

女經理表示「外賣要等10分鐘是常識吧」，樓主形容態度惡劣。（《BB來了》電視劇照）

外賣到手時，食客叫了男友過來提忙拿，基於害怕有拍攝該經理，「因為我想投訴，但發覺他們沒有投訴的渠道，我一生人未試過要投訴人，這次實在接受不了」，決定在網上公審對方，要求老闆解決事件。她又呼籲網民，「不要再去吃，因為這些服務態度不能接受，我相信香港有更好的選擇 」。

相關截圖被轉載至其他facebook群組，網民留言笑指「仲要改等候外賣時間」、「一開始話5分鐘，之後改咗12分鐘以為無人知」、「人哋老闆唔會理西客」、「經理講得啱，起碼都要10分鐘啦」、「又一個圍爐取暖失敗個案」、「12分鐘催2次都黐啦 ，明知咁趕都要買呢啲」。

（綜合）