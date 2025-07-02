愛兒與同學爭執！黑幫老大指示33名手下毆中學生及家長　判刑曝光

黑幫大哥為愛兒出頭？台灣桃園市1所中學的陳姓和洪姓初中生於校園爭執，並在通訊群組內吵架，陳姓學生有黑道背景的父親得知後，找來33人與洪姓學生及其家長共6人相約談判，過程中指示手下將對方打至腦震盪及骨折。當地法院判陳父指揮犯罪組織罪、聚眾施強暴罪、成年人與少年共同傷害罪、招募他人加入犯罪組織罪，合併執行有期徒刑4年10個月，其餘行兇者分別判處有期徒刑6個月至3年10個月不等。



去年3月桃園市平鎮區竹聯幫信堂成員陳男兒子與同學結怨，陳父得知後與33名手下持刀恐嚇對方學生和家長。（示意圖/GettyImages)

愛兒與同學結怨 父親出頭

綜合台媒報道，2023年3月台灣桃園地檢署接獲平鎮警分局通報，當地黑幫竹聯幫成員涉嫌毆打初中生。檢方調查顯示，具桃園市平鎮區信堂承信會副會長背景的陳父的初中生兒子，因與同校6名學生於校園發生肢體碰撞，繼而發生網路言語糾紛而結怨。陳父得知後要求與對方學生及家長談判，並指示33名手下助陣，過程中持刀恐嚇，更毆打對方學生和家長，令被害人腦震盪及骨折。

陳父及其手下所用的器械，用作毆打對方學生和家長。（警方圖片）

父親及其33名手下罪成

當地執法部門經蒐證及傳喚證人了解案情後，以涉嫌違反組織犯罪防制條例、妨害自由及傷害等罪名拘捕陳父和其33名手下。檢方指被捕人以眾欺寡、傷害學生，案件情節重大且有串證之虞，因此向法院申請羈押。

法院審理後認為，陳父因兒子校園糾紛聚眾施暴，行為惡劣且造成被害人身心創傷，判陳父指揮犯罪組織罪、聚眾施強暴罪、成年人與少年共同傷害罪及犯招募他人加入犯罪組織罪罪名成立，須執行有期徒刑4年10月。其餘參與行兇的手下則分別判處有期徒刑6月至3年10月不等。

（綜合）