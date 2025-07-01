不滿醫生解釋病情語氣！衝動男即打後腦　捱告咁狡辯遭打臉下場慘

即使有不滿，都不應訴諸暴力。台灣南投1名男子陪同外父前往醫院求醫，卻不滿醫生語氣，即場出手拍打醫生後腦，衝動男捱告後辯稱用手輕拍醫生後背，沒有用力拍打，而且沒有打後腦，但其他護理師親眼直擊案件，法官裁定「妨害醫事人員執行醫療業務」罪名成立，判處2個月有期徒刑，但可易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元）。



詹男不滿醫生語氣和解釋內容，當場出手拍打醫生後腦。（AI生成圖片）

陪外父求醫 不滿醫生語氣即打

台媒於6月報道，案件在南投地院法官進行審理，2024年8月，詹姓男子陪同外父前往南投縣1間醫院心臟內科門診室求醫。主治醫生向病人解釋病情時，認為他們掛錯科，詹男不滿醫生語氣和解釋內容，當場出手拍打醫生後腦。

衝動男聲稱輕力拍打後背

詹男事後捱告，辯稱他只是輕拍醫生後背，並沒有用力拍打，也沒有拍打對方後腦，但門診護士見到詹男徒手拍打醫生後腦。檢察官沒有接納詹男口供，依法將他起訴。

法官裁定「妨害醫事人員執行醫療業務」罪名成立，判處2個月有期徒刑，但可易科罰金。（AI生成圖片）

法官判罪成囚2個月

法官經審理後認為，被告因病情溝通問題而拍打醫事人員，不但妨害醫療業務，而且危及醫護人員安全，至今仍未和受害醫生達成和解或賠償。法官考慮到被告改口認罪尚有悔意，加上國中學歷、務農維生及家庭經濟一般等因素，裁定「妨害醫事人員執行醫療業務」罪名成立，判處2個月有期徒刑，但可易科罰金6萬新台幣（約1.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）