ChatGPT擇日！台女按推薦吉日安排　驚見「忌嫁娶」：差點毀婚禮

AI聊天程式功能眾多，近年使用度愈發普及，甚至有人會用來算命等。有台灣女生就發帖指早前用ChatGPT「擇日」，透過程式計算嫁娶吉日與男友完婚，並按照所推薦日子預訂好場地等等安排。結果她卻發現該日原來在農民曆中屬「忌嫁娶」，只能將所有安排改期！為此她非常生氣，並怪責稱「ChatGPT差點毀了我的婚禮」。



有台灣女生利用ChatGPT「擇日」挑選嫁娶吉日與男友完婚，並按推薦日子訂好場地，結果卻發現該日原來在農民曆中屬「忌嫁娶」。（《憂鬱症》劇照）

該台灣女生在社交平台Threads發帖，大呻「ChatGPT差點毀了我的婚禮」。她表示早前將她與男友的生辰八字及雙方父母的生肖交給ChatGPT，要求程式計算出最理想的婚禮日期，要求是最棒的日子、沒沖生肖等。AI計算後推薦了2026年6月6日，指當天是最適合的嫁娶吉日。

ChatGPT計算後向樓主推薦了2026年6月6日。（Threads影片截圖）

農民曆卻指當日「忌嫁娶」。（Threads影片截圖）

ChatGPT推薦日期與農民曆相左

樓主稱有再三向ChatGPT發問，並反復確認當天將是最理想婚禮日期，她於是預訂了婚禮場地、新娘秘書及攝影。詎料男友媽媽打開手機查閱農民曆，卻發現ChatGPT推薦的日子「忌嫁娶」。

樓主怪責ChatGPT「害我所有東西都要改期」。（資料圖片）

怪ChatGPT「差點毀婚禮」

樓主不滿指ChatGPT「害我所有東西都要改期」並與之「大吵一架」，所幸最終可以改期，「不然我的婚禮就要被ChatGPT毀了」。而她亦自責沒有交叉比對及將終身大事托附給AI，於是發帖勸網民「不能將人生大事交給AI決定」。

帖文引起網民熱議，有網民表示「超好笑！婚禮這種大事敢問GPT也是非常大膽了」、「自己不動腦差點毀了婚禮」、「蠢到爆」，亦有人表示「會不會算出來那一天就是適合你們的日子，而且農民曆的日子上也只是建議而已吧」、「這不能怪它，每一間宮廟的贈送農民歷算的也不一樣」。

不過，有網民就指AI亦有可能出錯，並認為術業有專攻，「本來AI就是看看就好」，又建議樓主「還是找專業算命師」。

（Threads）