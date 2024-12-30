尷尬大了！港女乘港鐵　突被阿婆胸襲嚇呆　對方咁解釋笑爆網民

交通工具人多擠迫難免會與其他乘客有身體觸碰，但有港女早前在網上發文，分享令她尷尬不已的「地鐵遇到的奇怪事」。她指某天與友人坐港鐵時，車廂十分擠迫，其間她與友人正在傾計，有1名約70歲阿婆進入車廂後，突然伸出「祿山之爪」胸襲她，港女被阿婆突然其來的舉動嚇呆，阿婆隨即解釋，「唔好意思，我以為係扶手」。阿婆見港女未及反應，再解釋多次，當港女回過神來時，發現其身旁友人在狂笑，但她卻感到相當無奈。



帖文一出即被瘋傳，網民笑言「對唔住，我都想笑」、「我冇見過扶手係半球體形狀」、「至少抓落去之後分到唔係扶手」、「原來你係『柱』」。



樓主指自己被約70歲的阿婆伸手胸襲，嚇到呆立當場反應不來。（《我的大叔》劇照）

樓主指阿婆解釋「以為係扶手」，讓她與友人感到好笑又無奈。（資料圖片）

港女分享港鐵被阿婆胸襲經過

有港女早前在社交平台Threads以「地鐵遇到的奇怪事」為題發文，，分享她坐港鐵的奇遇。她當時與友人在擠迫的車廂，兩人正在聊天，至某站幕門打開，有1名看來約70歲的阿婆走進車廂，突然伸出一隻「祿山之爪」胸襲樓主。樓主遇突襲被嚇倒，「我呆咗望住佢」。

阿婆解釋令人哭笑不得

阿婆見狀感到十分不好意思，急急解釋，「唔好意思，我以為係扶手」，而樓主即時反應不過來，阿婆再說：「真係唔好意思，我真係以為係扶手」。樓主指面對如此尷尬的場面，我個fd（朋友）笑咗我好耐」，讓她感到十分無奈及莫名奇妙。

事件惹來不少網民留言，有人笑言「我冇見過扶手係半球體形狀」。（資料圖片）

網民笑爆：你着銀色衫咩？

帖文引來不少網民留言，「開頭以為靈異故事，原來係搞笑故事」、「對唔住，我都想笑」、「你着銀色衫咩」，樓主認真回應自己當日穿黑色衫。

有網民亦笑言：「我冇見過扶手係半球體形狀」、「（阿婆）至少分到唔係扶手」、「原來你係『柱』」、「凸起的扶手應該叫咩」。有人不禁質疑阿婆性別，「係咪真係阿婆嚟㗎，點會分唔到系扶手定胸部」、「好狂喎，諗極都唔明點樣可以以為係扶手」。