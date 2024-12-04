搭港鐵變運貨？車廂驚見放滿貨手推車兼3大購物袋　一物件成焦點

港鐵乘客攜帶大型物件上車，搭車變搬貨似乎成為新常態，網上流傳1張圖片，顯示車廂內1名女子坐下，腳邊有1大袋放滿物件的藍色購物袋，附近同樣有2大袋同款購物袋和盛載物品的手推車，佔了車廂不少位置。



許多網民笑言「港鐵貨車」、「GoGo Train（鐵路）」、「港鐵真係好，搭車仲可以帶一大批行李或貨入閘都得」，更有網民留意到相片有其他乘客攜帶單車，「好似冇拆轆」、「不如一齊落車，幫人踩單車搬貨」。



港鐵車廂擺放3大袋購物袋，旁邊手推車同樣盛載物品。（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

相關圖片被上載至facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」，樓主沒有交代事發日期和時間，圖中可見，當時車廂未客滿，尚有不少空位，1名戴口罩的女子坐在6人座位其中一個，腳邊有1大袋藍色購物袋，而旁邊的站立空間亦放滿物件，包括2大袋同款購物袋，以及盛載物品的手推車，車上放有紙皮箱和多袋物件，由紫布遮蓋，1名同戴口罩的男子坐在3人座位其中一個，未知是否和口罩女同行。

但有網民則發現，圖片左下方似乎還有1輛單車，相信未有拆轆，而且安裝倒後鏡。大量網民笑言「Van都慳返」、「GoGoTrain」、「點入到閘？」、「單車友可以兼職送埋貨」。

網民留意到相片有其他乘客攜帶單車，「好似冇拆轆」、「不如一齊落車，幫人踩單車搬貨」。（《阿媽有咗第二個》電影截圖）

根據港鐵附例，除非得到港鐵公司書面特准，每名乘搭市區線列車的乘客，只可攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過170厘米、而任何一邊長度均不超過130厘米行李；惟持有由港鐵公司發出的有效「港鐵攜帶較大型樂器許可證」或「港鐵攜帶較大型樂器及體育用品許可證」的乘客，則可在受制於該許可證的條款及條件下，攜帶1件長闊高相加呎寸總和不超過235厘米、而任何一邊的長度均不超過145厘米的樂器或體育用品。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）