四眼男港鐵月台吸電子煙！網民批離譜︰報警　條例列明被罰$XXXX

政府近期打擊電子煙和宣揚電子煙禍害，但「人類總是重複同樣的錯誤」。網上日前流傳1條影片，顯示1名戴眼鏡的男子公然在港鐵範圍吸食電子煙，當眾吞雲吐霧，完全沒有理會自己正在犯法。



目擊事件的市民拍片上載至社交媒體，引來大量網民留言批評行為自私，「啲煙民唔當加熱煙或電子煙係煙，拎住周圍食」、「條友索緊太空油上咗太空，完全唔知自己喺邊」、「報畀港鐵或者報警啦」。



1名戴眼鏡的男子坐櫈上一邊看手機，一邊吸食電子煙。（Threads影片截圖）

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男煙民公然吸食電子煙 呼出濃濃煙霧

樓主在Threads上載影片，長約5秒，可見1名戴眼鏡的男子坐櫈上一邊看手機，一邊吸食電子煙，口中呼出濃濃煙霧，旁邊坐有另1名男子，完全沒有介意他當眾吸煙。影片傳出港鐵關上車門的「嘟嘟」聲，相信事發現場是港鐵月台。

樓主直言「見識少，真係大開眼界」，許多網民批評「火車頭啲朋友，香港文化」、「正垃圾」，「報畀港鐵職員啦」、「報警話呢條友隊緊太空油，警方應該會好快做野」。

根據港鐵附例，乘客不得在港鐵範圍內吸煙，違者可被罰款5,000元。（示意圖／資料圖片）

港鐵範圍內吸煙可被罰款$5,000

根據第556B章《香港鐵路附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食，或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違例者可被罰款5,000元。

「太空油」可透過電子煙產品吸食 如同吸毒​

「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食。「太空油」沒有標準成份，但主要成份通常為1種名叫依托咪酯、按法例須醫生處方的麻醉劑。依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥，非法供應或使用依托咪酯，一經定罪，可判監禁。濫用「太空油」會損害健康及導致成癮，亦會吸引濫用者嘗試使用其他毒品。因此，吸食「太空油」如同吸毒，警方曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

（綜合）