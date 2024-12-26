男童巴士上層車頭晾腳！港男鬧爆：無家教　拍片公審反惹網民熱議

小朋友的行為多少反應出父母的教養。有港男早前在巴士上見到有男童，與母親坐上層車頭位置，男童將雙腳晾在車頭窗前位置，港男見狀舉手機拍片，並鬧男童「唔好晾腳啦，無啲家教，架車你㗎？」，男童被嚇得即時將腳放下來，影片至此結束。港男拍片後放上網公審。



影片隨即在網上瘋傳，引來不少網民圍攻，「其實你一嚟就話人無家教，你都唔係好到邊啫」，「你見到女人／小朋友你先出聲啫，如果彪形大漢，你敢出聲咩？」。有網民則認為「屋企人唔教咪等社會教」。



樓主在巴士上層，見到與母親在在一起、身穿學校運動服的男童，將雙腳晾在上層車頭窗前。（影片截圖）

樓主不滿男童的行為，怒斥他無家教。（影片截圖）

男童巴士上層晾腳 被男乘客怒斥：無家教

有港男在社交平台Threads發文及影片，指「唔可以縱容」。從只有數秒的影片可見，樓主在巴士上層，見到與母親在在一起、身穿學校運動服的男童，將雙腳晾在上層車頭窗前，樓主見狀鬧男童「唔好晾腳啦，無啲家教，架車你㗎？」，之後男童嚇得立即將雙腳放下來，十分愕然地望住樓主，影片到此便結束。樓主認為男童在車內晾腳是沒有家教的行為，於是將影片放上網公審對方。

網民對於公審小孩反應兩極

影片引來網民熱議，有人不贊成樓主公審小孩，「其實你一嚟就話人無家教，你都唔係好到邊啫」，「人哋都未還拖，你就話人冇家教，你都好人有限」、「你見到女人／小朋友你先出聲啫，如果彪形大漢，你敢出聲咩？」。

有網民不認同樓主公審小孩行為。（影片截圖）

網民撐樓主：家長唔管唯有社會教

不過有人撐樓主「正，好過班友上網先大聲」、「之前搭機場巴都見到年輕人放腳上扶手，司機忍唔住出聲話佢」。有人認為樓主可以溫和地表達不滿，「我都係做媽媽嘅，我覺得你做得好啱，其實又無講粗口又唔算好惡，唔明點解啲人掉返轉話你。噚日有個大過我女嘅男仔坐住bb車踢我女兼踢個港鐵扶手，佢踢一次我都秒鬧，曳到咁家長唔管束佢嘅行為咪唯有社會教，啲父母成日搭車淨係識按手機，小朋友影響到人都當睇唔到，不過我都覺得話咗佢就算啦，唔使岀樣」。