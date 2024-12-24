外賣員被懷疑偷鞋！遭保安「禁錮」3小時　報警投訴最後獲賠$XXXX

荃灣麗城花園有住戶早前在網上發文，稱自己僅將膠鞋放在門外一會，就遭外賣員擅自取走，事件被報道後，保安加緊處理。早前有外賣員到該樓宇送外賣，完成工作後在大堂被保安員截停，他指對方扣起他的個人證件，又不准他離開，聲稱要等被偷鞋的住戶回來「認人」；3小時後被偷鞋的住戶回來「認人」，對方確認保安「捉錯人」之後才獲放行。該外賣員不忿遭無理扣留，向保安公司提出投訴及報警，並在網上發文公開這次不快經歷，「希望大家唔好以為保安大晒，佢地越權係要發聲阻止」。



《香港01》就事件向外賣員查詢，他表示不滿被保安無理禁錮，而警方當時列為爭執案處理，至於涉事保安公司經調查後，已向他發道歉信及賠償3000元「慰問金」，現正等待警方進一步處理案件。



帖文一出引來不少網民留言，有人支持樓主做法「支持你！做人唔應該俾人恰俾人呃欺壓而唔出聲」、「等啲做到上腦嘅保安受教訓」。



麗城3期有住戶門口「天眼」，拍到身穿紅衣的男性外賣員彎腰拿起1對啡色膠鞋，之後就轉身離開。（「麗城花園之友」FB圖片）

該名身穿紅衣的男性外賣員彎腰拿起1對啡色膠鞋，之後就轉身離開。（「麗城花園之友」FB圖片）

該名身穿紅衣的男性外賣員彎腰拿起1對啡色膠鞋，之後就轉身離開。（「麗城花園之友」FB圖片）

麗城住戶投訴遭外賣員偷鞋

事緣12月初，荃灣麗城花園3期某座有住戶在網上發文，稱自己將膠鞋放在門外一會就遭人擅自取去，翻查門口「天眼」影片，才發現是1名外賣員所為，影片可見對方彎腰將膠鞋拿起，之後就轉身離開。

保安事後加強查截，有外賣員（樓主）就在Facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」發文，指同月9日他到同一樓宇送外賣，完成工作後在大堂被保安截停，對方在無任何合法理據下扣起他的個人證件，不准他離開，10分鐘後保安主任到場，才指懷疑他是早前的偷鞋外賣員，要求他留下待住戶回來「認人」。

荃灣麗城花園早前有住戶發帖，稱放在門外的膠鞋疑被1名外賣員偷走。（資料圖片）

樓主被誤當偷鞋賊遭保安扣留3小時

樓主Leo接受訪問時表示，「初時唔同我講原因，剩係話唔畀我走，後來先話要等個住戶回來認人，等咗3個鐘，個住戶話保安認錯人，我並唔係偷鞋嗰位外賣員」。樓主十分憤怒，指工作受延誤，又認為保安無權扣起他的證件不准他離開，認為保安越權及非法禁錮了他3小時，他於是報警，而警方到場後列為爭執案處理。

不滿遭保安無理禁錮要求賠償

Leo當時已要求保安公司賠償2,000元，作為被扣留3小時的賠償，「包括浪費了的工作時間及精神損失，但當時保安經理覺得沒責任不需賠償」。Leo其後再向保安公司作出書面投訴，數日後獲保安公司回覆，保安公司向Leo致歉，「已就事件向主管及經理作出相關檢討及跟進，決定向相關員工作出紀律處分」，該公司承諾如再遇同類突發情況「將按合理程序報告及跟進」、「作為對此次不當處理所造成的不便，本公司願意提供$3,000慰問金」、「再次對閣下造成的困擾表示深切的歉意」。

獲保安公司道歉及賠3,000元慰問金

Leo表示已接受保安公司的道歉及3,000元慰問金，但他對於被無理禁錮一事，認為該保安越權，已報警要求警方進一步調查。他指，公開事件是「希望大家唔好以為保安大晒，佢地越權係要發聲阻止」。

網民支持據理力爭

事件引來不網民熱議，有人支持樓主「支持你！做人唔應該俾人恰俾人呃欺壓而唔出聲」、「做得好，等啲做到上腦嘅保安受教訓」、「啱，啲保安無咁嘅權力，絕對可以報警同民事訴訟，唔好畀佢哋以為自己好大權力，據理力爭」。有人則笑言「師兄好波，呢排冇乜單，我好想日日俾人禁錮」。

有人認為樓主接受賠償的做法對他不利，「你接受咗3千蚊已經輸咗」。也有人指出，「和解只係唔追究管理公司民事責任，唔代表唔追究個保安刑事！」。