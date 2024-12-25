食燒肉着火！2男見烤盤起火同步吹熄　下秒笑爆網民：以為要許願

吃燒肉最緊要夠火氣，但火勢太猛隨時有危險！網上社交平台近日流傳1段在燒肉店拍攝的影片，顯示有2名年輕男子在店內用餐，其間烤盤忽然起火，熊熊的火苗燒起，但火勢不算大，2男互看一眼後，就非常有默契地齊齊向烤盤吹氣，火勢一度被熄滅，但不足數秒又捲土重來。影片掀起許多網民討論，紛紛笑言2男的舉動猶如吹生日蛋糕上的蠟燭，「不知道的以為許願呢」。



社交平台流傳1段在燒肉店拍攝的影片，顯示有2名年輕男子到店內用餐，其間烤盤忽然起火。（網上影片截圖）

2人見狀對望，其中1人疑似說了句話。（網上影片截圖）

2人其後同時向烤盤吹氣，火勢一度熄滅。（網上影片截圖）

男食客同步吹熄烤盤上火勢

影片上傳者雖沒有透露拍攝地點，但根據食客身後的部份品牌商標和名字，事發地點應為內地一間自助韓式烤肉餐廳。影片顯示，當時2名年輕男子坐在雙人卡座，當時枱上有許多生肉片，而烤盤上也有燒肉，但不久後烤盤忽然起火。2人見狀隨即對望，其中1人疑似說了句話，2人便同時向烤盤吹氣。火勢一度熄滅，1名男子也滿意地點頭，另外1人則繼續為肉片翻面，不料他一夾起其中1片燒肉，火勢再次出現，但影片亦就此結束。

網民爆笑讚有儀式感

影片後來被多名網民轉載上傳至社交平台，有網民笑言片中2名男食客有「儀式感」，認為他們吹滅烤爐上的火，猶如在吹生日蛋糕上的蠟燭般，「笑死我了，這倆哥們吃烤肉吃到着火，也不跟服務員吭氣，硬生生吹滅結果又着了，不知道的以為許願呢」、「高人！一邊吃着烤肉一邊許願！」、「不順便唱首生日快樂好像有點浪費」、「看這熟練的動作，應該不是第一次了」、「人家是燭光晚餐呢」、「吃環境氣氛的就是這種」、「這餐吃的不是肉，是口水」。