疑內地客遊泰食$2,190燒肉　離開無結賬　餐廳貼圖尋人後續咁付款

到餐廳用膳緊記付款！泰國有燒肉店周一（10月28日）於社交平台發文，指有6名疑是中國藉遊客到店內用餐，合共消費9,504.28泰銖（下同，約2,190港元），不過眾人離開時卻沒有結賬，於是貼出店內閉路電視畫面截圖，促請涉事人士盡快返回店內付款。



事件引來多地網民批評6人行為可恥，支持店方報警處理，認為絕對不能姑息對方；亦有人建議餐廳往後更改下單次序，應採取「先付款，後用餐」模式，避免再有人貪便宜食「霸王餐」致損失。



燒肉店今日（10月29日）早上更新帖文，指相關客人已與店方聯絡，會在下午5時回來付款。店方又感謝所有轉載帖文幫忙的人。



泰國燒肉店指，6名疑似中國藉遊客沒有付款就離開。（FB「Niku Sho」圖片）

6人泰國燒肉店用膳無付款

「公告，尋找顧客」。涉事泰國燒肉餐廳在facebook專頁「Niku Sho」發帖，上傳2張店內閉路電視畫面截圖，指10月28日（周一）晚上約8時至9時，相中6名人士到位於曼谷素坤逸區31號分店用餐，由於點餐時工作人員曾聽到他以中文交談，故猜測他們為中國藉遊客。從餐廳上傳照片可見，當時分別有4男2女到店內光顧，眾人坐於2樓一包廂中。

餐廳於帖文表示，6人當時合共消費9,504.28泰銖（約2,190港元），不過「（客人）可能享受到我們美味的肉，而忘記付錢」，無奈只好貼出眾人樣貌，促請當中人士盡快回到店內結賬。

燒肉餐廳上傳照片可見，當時共有4男2女，於店內2樓用餐。（FB「Niku Sho」圖片）

兩地網民批行為可恥

帖文掀起香港、內地，以及泰國網民斥責6人食「霸王餐」行為可恥，「我認為這是故意的」、「我為商店以及收銀員感到難過」、「我來自香港，聽到這個消息我感到非常遺憾！和他們一起作為中國人是恥辱！我希望你能拿回錢」，並呼籲餐廳報警求助，「支持店主報警處理」、「打電話叫警察，讓警察去機場接他們」。

有人建議餐廳應將事件分享到內地社交平台以引關注，「我建議你把它發送到小紅書」、「就跟之前一樣，先放到微博上吧」，往後亦可以考慮改變下單模式，「許多餐廳已經開始要求用餐前付款」，以避免客人「走數」。惟有留言質疑店內職員失職，未能發現客人於未付款情況下離開店舖，認為對方責無旁貸。

燒肉店：相關客人承諾回頭付款

事隔1天，燒肉店今日（10月29日）早上更新帖文，指相關客人已與店方聯絡，會在下午5時回來付款。店方又感謝所有轉載帖文幫忙的人。

（FB「Niku Sho」）