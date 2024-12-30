港鐵大叔擘大腳！目擊者：最誇張嘅manspread　網民：發夢扎緊馬

坐交通公具人多擠迫要顧己及人，不過不少男士因身體構造或個人習慣，愛擘大腳坐或會影響到其他乘客。有港男早前在網上發相及發文，表示在港鐵看到奇景，就是有大叔乘客坐在一排座位中間位置，他正在閉目養神，將手提包放在地上，但其雙腳擘開的幅度相當大，佔了旁邊座位一半位置，樓主形容為「So far（迄今）見過最誇張嘅manspread（男性擘腿而坐）」，於是拍照放上網分享。



帖文隨即被瘋傳，引來不少網民熱議，笑稱該大叔「發夢扎緊馬？」、「拉筋中」、「我會大聲『唔該』，等佢縮咗先坐落去」。



有大叔坐港鐵擘開腳，旁邊座位也被他佔了一半。（Threads圖片）

港鐵車廂見大叔擘大腳坐

有港男早前在社交平台Threads上發文及發相，指他坐港鐵時遇到有大叔擘大腳坐，對方坐在一排座位的中間位置，雙眼閉上，看來正在閉目養神。大叔將手提包放在地上，但他雙腳擘開的幅度相當大，佔了旁邊座位一半位置，而該處當時沒有人坐。樓主指這情況是「So far（迄今）見過最誇張嘅manspread（男性擘腿而坐）」，於是拍照與網民分享。

網民稱見到相關聲況要出聲阻止，「我會大聲『唔該』，等佢縮咗先坐落去」。（資料圖片）

網民笑稱：拉筋中

帖文引來網民議論紛紛，「發夢扎緊馬？」、「拉筋中」、「以前仲喺香港嗰陣，我最鐘意坐呢啲人隔離，一嘢坐落嚟同佢一齊迫」。

網民分享同類經歷

有人認為這些行為無品，要出聲阻止，「我會大聲『唔該』，等佢縮咗先坐落去」、「試過一嘢坐落個阿叔大髀，佢望我，我仲話好粗壯呀你，望多幾望佢驚到走咗，利申：我係仔」。有人遇到分享類似情況，「有次搭地鐵，隔離有個70多歲嘅老伯，一樣隻腳擘到咁大，已經用隻腳頂一頂佢，提佢縮返，佢冇理到我，結果搭咗一個站，佢隔離個女人倒瀉奶茶，佢成隻腳都係奶茶，個刻心都即刻涼晒」。