男性健康│精液顏色藏警告　醫生：太白有問題　4異常狀態或致不育

體液暗示身體狀況？台灣有泌尿科醫生日前在網上分享醫學知識，指男性可透過精液透明度、濃稠度及顏色，來判斷精液健康與否。他提到，並非只有「奇怪顏色」才代表精液有問題，如果精液呈現4種異常狀況，可能代表有病灶出現，應及早求醫，以免延擱引起不育問題。



台灣泌尿科醫生朱信誠指如果精液呈現4種異常狀況，可能代表有病，應及早求醫，以免延醫引致不育。（GettyImages）

台灣泌尿科醫生朱信誠在其Facebook專頁「冷靜看診 溫柔守護 泌尿科 朱信誠醫師｜台北中山 男性學 增大 增粗 變硬」中表示，身體排出的物質可以反映健康狀況，例如感冒時鼻涕的顏色、大便形狀或女性經期時排出的經血等，而男性也可透過精液透明度、濃稠度及顏色，來判斷精液健康與否。

精液異常的4狀況

1.精液太透

朱信誠醫生指精液顏色普遍令人聯想到牛奶、豆漿等乳白色液體，然而正常情況下，精液應呈灰白色。但是，如果射精後發現精液過度透明，則可能是缺乏精子的嚴重徵兆。

2.精液太稀

除了顏色和透明度，黏稠度亦是檢視精液是否健康的指標。如果精液太稀，利用手指拉開時沒有形成細長的稠狀物，可能代表精子活動力不足。

朱信誠提到，並非只有「奇怪顏色」才代表精液有問題，精液太白也是異常情況。示意圖。（unsplash）

3.精液太白

朱醫生又提到雖然精液正常應為灰白色，但並非只有異常顏色才代表有問題，如果精液顏色太白時也要特別留意。他表示精液愈白不代表精子數量愈多，反而可能是感染或有病菌的情況。

4.精液太黃

另1種可能代表感染情況的警告為精液呈黃色，因為這可能代表輸精管、泌尿道、前列腺或者精囊處於發炎階段，如果伴隨射精時灼熱或疼痛，便要盡快求醫，否則拖延日久可能引發不育問題。

（Facebook）