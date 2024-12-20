六旬男摔倒下體痛　意外發現陰莖鈣化似骨頭　患罕病全球僅有40宗

美國紐約一名6旬男子日前不慎摔倒，不僅膝蓋疼痛、「小弟弟」也痛到不行，醫生診斷後發現他意罹患罕見的「陰莖鈣化」，導致鈣質在陰莖軟組織內堆積，而他也成為全球僅有40宗的罕見病例。



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美國《紐約郵報》（New York Post）18日報導，這名男子因不慎摔倒前往求醫，他表示膝蓋受傷，也透露自己「陰莖疼痛」。經過檢查醫生並未發現任何前列腺腫脹、異常分泌物或任何常見的陰莖疼痛症狀，於是進行X光檢查，確認是否可能是骨盆骨折。

報導指出，沒想到醫生竟發現，男子的陰莖出現「廣泛的斑塊狀鈣化」，即鈣鹽堆積陰莖軟組織內堆積，形成很像骨頭的結構，而這名男子也成為全球僅有40名患者之一。儘管查出這種異常現象，這男子卻拒進行進一步檢查或治療，而陰莖鈣化通常可透過外用藥物、注射或口服藥來治癒。

報導指出，陰莖鈣化的原因目前尚不清楚，但醫生認為可能與佩羅尼氏症（Peyronie's Disease）有關，這種疾病會導致陰莖發炎進而硬化，降低其靈活性，並可能導致陰莖在勃起時彎曲或顯得更短。除佩羅尼氏病外，其他可能鈣化因素包括晚期腎病、代謝異常、陰莖反覆受創或慢性發炎等，酗酒也可能是因素之一。

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