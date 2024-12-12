性病｜中招都唔知！盤點5大常見隱性性病　HPV恐釀子宮頸癌肛門癌

忠誠不等於沒事，沒有症狀也不代表沒有性病。台灣泌尿科醫生高銘鴻指出，許多性病在感染初期可能「無症狀」，但仍會對健康產生重大影響，為了保護自己和伴侶，務必正視性病的潛在風險，定期檢測、採取防護措施，並接種疫苗；他也分享了5種常見「隱性」性病，若是真的不幸染病，應該盡速就醫接受治療。



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台灣醫生高銘鴻在Facebook Page發文，表示許多性病在感染初期可能沒有症狀，代表感染者可能身體上沒有不舒服，甚至完全不知道自己已攜帶病原體，但這些「隱性」性病仍然具有傳染性，並可能對身體造成長期傷害。

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5種常見的「隱性」性病：

披衣菌感染（Chlamydia）：

這個病隱性感染比例極高，超過50%女性和75%男性感染者沒有症狀，若未治療，可能導致女性骨盆腔炎、不孕或子宮外孕。



淋病（Gonorrhea） ：

淋病雖然算是相對常見的性病，但許多感染者在早期沒有明顯徵兆，不過細菌仍會損害生殖系統。



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人類乳突病毒（HPV）：

這被稱為「無聲的病毒」，許多HPV感染者從未出現症狀，但高危型HPV可能引發子宮頸癌、肛門癌等。另外，尖形濕疣，也就是俗稱的菜花，也可能在潛伏期後才出現。



梅毒（Syphilis） ：

梅毒的初期潛伏期，可能長達數週甚至數月，未治療的梅毒會進一步侵害心臟、腦部和神經系統。



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愛滋病病毒（HIV） ：

愛滋病感染初期可能僅有輕微感冒症狀，但沒有任何愛滋病症狀，之後長期進入「無症狀期」，潛伏期可能長達十幾年，但病毒仍在體內活躍並削弱免疫系統。



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