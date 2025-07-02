馬國15歲少女遭6男猥褻性侵　邀回家輪流摸胸及私處　1原因揭獸行

馬來西亞發生集體性侵未成年少女案件！當地1名15歲少女遭6名男子輪流猥褻，於住所內撫摸少女的乳房、私處及臉頰，少女痛得大聲哭叫，驚動鄰居揭發事件。警方以兒童性侵法令下的肢體性侵罪起訴6名年齡介乎20至23歲涉案男子，他們皆不認罪，倘罪成最高可判監20年及鞭笞。



馬來西亞15歲少女]遭6名男子猥褻性侵，撫摸乳房、私處及臉頰。（示意圖/GettyImages）

6名被告分批上樓性侵少女

綜合當地傳媒報道，涉案6名男子為莫哈末阿米魯、莫哈末阿茲茲、莫哈末阿茲占、莫哈末阿斯拉夫、哈斯亞蘇菲安、莫哈末哈菲茲，年齡介乎20至23歲，其中第2及第3名男子為雙胞胎兄弟。

事發於2019年1月20日凌晨1時30分至凌晨2時，位於馬來西亞柔佛州東甲斯里吉雙花園一住所內，15歲少女獲其中1名疑犯邀請到家中作客，並到單位上層房間玩手機。沒料到該名男子與其餘5人，分成3批，輪流上樓藉故親近少女並伺機猥褻，撫摸少女的乳房、私處及臉頰。

當時少女在住所內上層玩手機，6名被告分成3批，輪流上樓藉故親近少女。（示意圖/Unsplash）

少女因疼痛哭喊，驚動鄰居上門查問，事件因而曝光。警方拘捕6人並以兒童性侵法令下的肢體性侵罪起訴，罪成可判監最高20年及鞭笞。

全部被告否認控罪

案件直至去年尾才開審，6名被告全部否認控罪，法官允許6人各以1萬令吉（約1.7萬港元）及1名擔保人為條件保釋候審。保釋期間不得騷擾受害人及證人，直到審訊結束。

（綜合）