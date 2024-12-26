28歲女教師與15歲男生傳裸照激吻！揭她家庭背景超驚人　判刑曝光

美國發生師生有不倫關係案件！28歲已婚女教師與15歲男學生發生越軌行為，2人互傳裸照和色情影片，更曾在課堂上熱吻，女教師當時曾觸碰男學生的下體。事件因男學生將內情告知友人而被揭發，女教師一度否認犯案，但其後終願自首。



案件掀出女教師的驚人背景，原來她是奧克拉荷馬州的市長之女，丈夫則是林肯郡韋爾斯頓警局局長，受審時更獲丈夫出庭支持，表示相信她沒有做錯任何事。惟法庭審理案件後，女教師因2項利用科技手段招攬未成年人發生性行為罪罪成，被判入獄6年，更會被加入性罪犯名單。



女教師艾瑪因2項利用科技手段招攬未成年人發生性行為罪被判罪成，合共入獄6年，更會被加到性罪犯名單中。 （網上圖片）

28歲已婚女教師艾瑪與15歲男學生發生越軌行為，互傳裸照激吻，結果迎來牢獄之災。（Facebook圖片）

女教師與男學生互傳裸照及色情影片

綜合外媒報道，美國奧克拉荷馬州的28歲女教師艾瑪（Emma Hancock），於2022年10月與15歲男學生發送與學業無關的訊息，其後男學生向她傳送裸照，她非但沒有制止，反而作出不當回應，向男學生表示「所以我們現在要開始傳裸照？」。師生開始互相發送不雅內容，包括裸照及色情影片。

師生在學校儲藏室激吻

至2022年11月3日，艾瑪負責擔任生物課的代課教師，她與該男學生在學校見面，並把自己的電子煙交給對方抽，而師生先後2次趁休息時間在校內的儲藏室激吻，其間艾瑪伸手觸碰男學生的下體。

受害男學生與友人提起與女教師發生的事，因而揭發案件。（網上圖片）

丈夫出庭指相信妻子沒有做錯事

涉事男學生其後向友人披露與艾瑪發生的事，因而揭發事件。艾瑪最初否認指控，其後又承認作出這些不當行為，但認為「不會有任何影響，因為不會被抓到」。惟至2023年4月，艾瑪終於向警方自首。在審判期間，艾瑪的丈夫阿爾弗雷德（Alfred Hancock）出庭支持妻子，稱相信她沒有做錯任何事。

審判期間，艾瑪的丈夫阿爾弗雷德警局局長出庭支持妻子，他稱相信她沒有做錯任何事。（Facebook圖片）

女教師罪成判囚6年 列性罪犯名單

案件掀出艾瑪的驚人背景，原來她是奧克拉荷馬州的市長保羅（Paul Whitnah）之女，丈夫阿爾弗雷德則是林肯郡韋爾斯頓警局局長。

雖然有強大的家庭背景，但艾瑪最終被控對16歲以下兒童進行猥​​褻或不雅行為、利用技術手段與未成年人進行性行為或交流等5項控罪，而其中只有2項利用科技手段招攬未成年人發生性行為罪被判罪成，合共入獄6年，更被加到性罪犯名單中。

（綜合）