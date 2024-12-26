大家樂蛋包飯賣相惹議！食客不滿稱「無下次」　網民反嘲：唔識嘢

「蛋包飯」的賣相竟究該如何？近日有網民於飲食群組發文，表示於連鎖快餐店大家樂點叫1份外賣蛋包飯，不過開盒後看見呈欖形的蛋置於牛肉上方，未有出現流心效果，因而怒斥「呢個係炒蛋飯，無下次」。翻查大家樂相關產品的宣傳照，清楚列明食客需自行切開嫩蛋，才會有流心效果，而樓主上載的照片未有切開嫩蛋，沒有流心效果亦屬正常。



帖文瞬間掀起網民關注，不少人都取笑樓主「唔識嘢」，「究竟你知唔知乜嘢叫做蛋包飯呢？」、「你唔用刀𠝹開佢，緊係唔包」、「你可以X佢難食，但係日本都有呢種整法」；惟有留言指該蛋包飯賣相的確較為遜色，「只可以話呢份餐個蛋煎得太熟」、「我反而想知中間𠝹開，裏面會唔會係全熟」。



有食客於連鎖快餐店大家樂購買外賣蛋包飯，看到這賣相後不滿，揚言「無下次」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

大家樂蛋包飯賣相被公審 食客不滿：無下次

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖並附上照片，質疑「究竟大家樂知唔知咩叫蛋包飯呢？」，又揚言「呢個係炒蛋飯，無下次」。從相片可見，樓主當於連鎖快餐店大家樂購買了外賣蛋包飯套餐，當他打開外賣盒後，看見呈欖形是蛋置於牛肉上方，最底層則為白飯，表面則再加以數粒蔥花作為點綴。

宣傳照：切開嫩蛋才有流心效果

根據大家樂相關產品的宣傳照片顯示，相信樓主是點叫名為「燒汁牛面肉蛋包飯」，而宣傳照亦有清楚明，嫩蛋並未包裹白飯，食客需自行切開嫩蛋，才會有流心效果。不過樓主上載的照片明顯未有切開嫩蛋，沒有流心效果與宣傳照一致。

大家樂的宣傳照列明，食客需自行切開嫩蛋，才會有流心效果。（大家樂宣傳圖片）

網民揶揄樓主「唔識嘢」：笑到反艇

帖文一出隨即掀起網民熱議，不少人都嘲笑樓主「唔識嘢」，「笑到反艇」、「咁都投訴？」、「日式係喺蛋上面𠝹一刀， 蛋就會散開包住個飯」、「你唔用刀𠝹開佢，梗係唔包」、「條友真係唔識架喎」、「究竟你知唔知乜嘢叫做蛋包飯呢？」、「人哋特登留返俾你切，有得食有得玩，自己唔識仲要話人」、「你可以X佢難食，但係日本都有呢種整法」、「$46仲要幫你入盒，你想人哋幫你𠝹咗隻蛋？咁你返到去又話變咗炒飯，46蚊我覺得個蛋整得唔錯喎？你想有咩要求先？」；更有網民為大家樂平反，稱「食過幾次，切開都係流心」。

不過，有人亦覺得相中的蛋包飯賣相的確較為遜色，「只可以話呢份餐個蛋煎得太熟」、「似係蒸水蛋飯多啲喎」、「隻蛋嘅顏色咁淺色，睇到都唔想食」、「假到咁隻蛋」、「望落好平滑」、「我以為芒果糯米飯」、「我反而想知中間𠝹開，裏面會唔會係全熟」。

欖形嫩蛋放在米飯上，食用時再將蛋切開，蛋的汁液從兩旁流出覆蓋炒飯，是近年較常見的餐廳款式。（示意圖／GettyImages）

相中蛋包飯為近年餐廳常見款式

其實市面上日式蛋包飯的形態分別有數款，而根據樓主光顧的連鎖餐廳示意圖顯示，應為底下擺放米飯，欖形嫩蛋在上，食用時再用刀將蛋切開，嫩蛋的汁液再從兩旁流瀉，把炒飯覆蓋一款，則是近年較為常見的餐廳款式。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）