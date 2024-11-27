連鎖米線店實收貴$1！「收據同餐牌唔同價」　店員竟咁解釋引網議

不少港人愛吃米線，但近日有食客在網上發帖抱怨，稱光顧某連鎖米線店時，疑因餐牌顯示價格與實際收費不同而引發爭議。該食客所點的魚片湯飯在餐牌價格顯示為56元，然而收據卻印上57元。她向店員查詢時獲告知「個餐牌舊㗎」，現已更新價目，且最終依新定價57元收費。樓主稱並非付不起那1元，只是認為餐廳更新價錢理應連同餐牌一同更新。



有網民質疑餐廳不按餐牌收費或已違反商品說明條例，「呢個真係商品說明條例喎」、「直接報海關同消委會」。



有食客發帖抱怨稱光顧某連鎖米線店時，發現所點的魚片湯飯在餐牌價格顯示為56元，然而收據卻印上57元。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

該網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖並上傳照片，稱近日在某連鎖米線店石籬分店用餐，點了個皮蛋芫茜黑魚片湯飯配熱飲。從照片可見，該餐點在餐牌上的顯示價格為56元，然而收據卻印上57元。

店員稱價格已更新

樓主因此向女店員查詢問「點解張單同餐牌個價錢唔同嘅？」，店員卻解釋稱「哦，個餐牌舊㗎」。樓主遂不解問為何不將新餐牌展示在店內，但店員卻答非所問，只堅持沒有出錯，「張單係機打㗎，唔會錯」，之後又打斷樓主說話，表示會問經理。樓主指僅僅「3秒後」，該女店員就回覆「經理知咗啦，係依個價」，並最終收取57元。

樓主頗感不滿，發文稱「即係唔係$1畀唔起」，但同時提出質疑，「咁大個集團平時如果唔睇單都唔知多收咗幾多次餐牌同機唔同嘅價錢」，又反問「其實價錢更新係唔係需要連同餐牌一同更新？」。

樓主向店員查詢時獲告知「個餐牌舊㗎」，現已更新價目，且最終依新定價收費。（《行運一條龍》劇照）

帖文引起網民熱議，不少網民批評餐廳做法欠妥，「咁你加咗價就一定要寫新嘅價目嘛，換唔切咪手寫囉，無理由就咁呀」、「手改一改個餐牌，黐住貼紙先有幾難？咁都唔做」、「唔係一蚊問題，係誠信問題」、「如果超市出現唔同價，都淨係會收返個客價錢牌嘅價錢」。

網民質疑不按餐牌收費或已違法

另外有網民就質疑餐廳不按餐牌收費或已違反商品說明條例，「呢個真係商品說明條例喎」、「直接報海關同消委會」、「可以報海關，跟機冇用。餐牌寫$56就唔可以收$57，犯法的」。

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