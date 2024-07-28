近似度10%？連鎖餐廳燒鵝瀨粉　現實與餐牌圖落差極大　1事更離譜

面對這碗燒鵝瀨粉，相信很難引起食慾！有食客於飲食群組大呻，指日前到某連鎖集團餐廳點叫1碗燒鵝瀨粉，餐牌示意圖可見燒鵝外皮脆身可口，而且「啖啖肉」，但上桌後的燒鵝瀨粉卻有天淵之別，不但碗中只有零碎幾件燒鵝，其外皮更貌似「燒燶」變黑，甚至附送燒鵝近屁股位切件，反差極大故貼圖嘆「得啖笑」。有網民批評餐廳出品離譜，「近似度10%」、「平也要有基本要求，不明白飲食業竟行到這地步」；亦有人指出理想與現實往往有分別，「資源只用作廣告，連鎖嘢都係咁上下」、「圖片僅供參考，以實物為準」。



有食客於連鎖餐廳點叫燒鵝瀨粉，卻不滿與餐牌示意圖相差甚遠。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

「得啖笑！」該食客在 facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳2張照片，慨嘆「反差咁大，這麼近那麼遠」。照片所示，樓主於某連鎖集團餐廳點叫1碗名為「輕盈燒鵝湯瀨粉」，餐牌上燒鵝瀨粉示意圖賣相甚好，燒鵝有着脆身外皮，而且「件件都係肉」，另外碗中還放有2條菜心作點綴，令人垂涎三尺。

惟樓主分享的另一照片可見，上桌後的燒鵝瀨粉賣相卻和餐牌圖片相差極遠，燒鵝只有零碎約5件，有燒鵝外皮貌似「燒過龍」變黑，菜心亦消失無影，改為取代它的是數片黃芽白（或稱娃娃菜）。樓主補充，該碗瀨粉內附送燒鵝屁股位切件，令全碗湯粉充斥「騷味」，質疑餐廳不應將這些部位放入碗中，「想夾開都唔得」，令他食慾頓失，揚言「無下次」。

餐牌的燒鵝有脆身外皮，而且「件件都係肉」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

帖文一出，引來網民批評該餐廳出品離譜，「呢啲真係仆X，搵笨X」、「近似度10%」、「同騙子只係一線之差」、「燒燶咗，賣淨2嚿，切多幾刀，又夠1碗」、「連條菜都剝削埋」、「好心用隻細啲嘅碗， 咁鬼肉酸」、「平也要有基本要求，不明白飲食業竟行到這地步」。

有人就指餐牌圖片只是作招徠之用，「資源只用作廣告，影張靚相就有生意，連鎖嘢都係咁上下」、「一分錢一分貨」、「理想與現實」、「圖片僅供參考，以實物為準，就像大家拍照也喜歡美顏」，並笑稱「輕盈係指份量，燒鵝瀨粉本身就唔係輕盈食物」、「隻碗太大啫，法國大餐嚟嘅」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）