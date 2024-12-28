魔鬼同志夫婦性侵2養子拍片！送戀童癖賣淫　囚100年終生不得假釋

美國發生「同性夫婦」性侵養子迫賣淫的案件，內情震驚全國！涉事的一對同性夫婦居於喬治亞州，他們收養了2名10歲及12歲的男童，但背後竟是為了實行連串邪惡計劃，以滿足他們的暗黑慾望！



該對「夫婦」定期強迫養子發生性行為，並將性虐待過程拍片，製作成兒童色情相片及影片向友人炫耀。此外，他們在網上戀童癖群組中尋找有戀童癖好的嫖客，曾將養子們供給至少2名男子賣淫。警方接獲舉報後揭發事件，該對「夫婦」因雞姦、嚴重猥褻兒童，亂倫及對兒童性剝削等多項罪名成立，被判入獄100年，而且終身不得假釋。檢察官解釋判刑時表示，這是為了「保證了受害者隨着年齡增長，不用擔心施虐者被釋放所面對的威脅」。



祖洛克與扎卡里從教會旗下的機構領養了2名男童，但目的竟是為了實行連串性侵暴行，2名養子淪為「夫婦」的洩慾工具，更被提供予戀童癖嫖客賣淫。（網上圖片）

戀童癖群組成員被捕供出影片來源

綜合外媒報道，涉案的「同志夫婦」分別是34歲祖洛克（William Zulock）和36歲扎卡里 （Zachary Zulock），喬治亞州沃爾頓郡（Walton County）地方檢察官麥金利指出，調查始於2022年7月，有戀童癖群組的1名成員因下載兒童色情影片被警方拘捕，該男子爆料聲稱是從扎卡里獲得影片素材，因而揭發本案。

同志夫婦領養男童定期性虐待

檢察官麥金利稱，2名受害男童分別是10歲及12歲，祖洛克與扎卡里從教會旗下的機構領養了2名男童作養子。祖洛克在政府部門任職，而丈夫扎卡里則在銀行工作，2名養子看來可以在富裕幸福的家庭長大，實際上卻長期面對2名父親的性虐待。

祖洛克在政府部門任職，定期強迫養子與他們發生性行為，並將強迫養子向戀童癖妓客賣淫。（網上圖片）

製兒童色情片向友人炫耀 迫養子賣淫

這對「夫婦」定期強迫養子與他們發生性行為，並將性虐待過程拍成影片，製成兒童色情影片。扎卡里甚至曾向友人炫耀自己的劣行，而該友人則告知警方，扎卡里曾經發送Snapchat訊息給他，內容稱「我今晚要去跟我兒子做愛，等着看吧」，同時附上孩子被虐待的照片。警方調查再發現，「夫婦」在網上的戀童癖群組內，將養子供給至少2名男子提供性服務，讓對方性侵養子。

檢察官稱難忘案件邪惡程度

檢察官麥金利表示：「參與本案調查人員永遠不會忘記他們在本案中所看到和聽到的一切、」、「這2名被告創造了1座恐怖之屋，他們極其黑暗的慾望凌駕一切」、「在過去2年，我見到這2名年輕受害者十分堅強，確實令人鼓舞。」

扎卡里曾經發訊息給友人，內容稱「我今晚要去跟我兒子做愛，等着看吧」，同時附上孩子被虐待的照片，而友人則向警方供出相關內容。（網上圖片）

2被告判入獄100年 終身不得假釋

祖洛克和扎卡里早前因雞姦、嚴重雞姦、嚴重猥褻兒童，亂倫及對兒童性剝削等20多項罪名成立，被判入獄100年，而且終身不得假釋。檢察官解釋，「判刑保證了受害者隨着年齡增長，不用擔心施虐者被釋放所面對的威脅」。