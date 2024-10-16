恐怖！電腦內藏蜘蛛蛋　拆開驚見「上百隻湧出」急拿吸塵機迎戰

英國有一名男子，近日發現有蜘蛛從電腦縫隙中鑽出，他好奇拆開來看，發現電腦內部竟有一顆蜘蛛蛋，並竄出了50至上百隻小蜘蛛，攻佔他的電腦。



他在Reddit論壇上發文求救，令人毛骨悚然的畫面引發萬名網友熱議。

英國一名男子近日發現電腦內部竟有一顆蜘蛛蛋，並竄出了50至上百隻小蜘蛛。（Reddit）

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根據《Newsweek》報導，一位名為Duck_Shover的英國網友在Reddit論壇上分享了一張照片，畫面中可見許多小蜘蛛從他的電腦縫隙中鑽出，他無助寫下：

看來我的電腦裡有一個蜘蛛蛋，有什麼建議嗎？

由於畫面太過驚悚，到14日為止，這則Reddit貼文已獲得了7.9萬個讚，並湧入1.9萬條留言，網友大呼：

「啊啊啊！我現在要做惡夢了」

「好噁心！你所有的東西現在都屬於蜘蛛了。直接離開吧。燒掉一切，重新開始。」



也有網友開玩笑表示：

「看來你的電腦自帶了一個專門的網頁設計團隊」

「不用付網路費了，那些小傢伙會免費幫你連上全球資訊網（world wide web）」

「是時候除錯（Debug）你的電腦了。」



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事後原PO告訴《Newsweek》：

當初發文的時候，我以為電腦內部會有更多蜘蛛。我一直以為蜘蛛蛋裡面會有數百，甚至上千隻小蜘蛛。

不過根據「EcoGuard」害蟲管理公司的說法，蜘蛛產卵的數量因品種而異。

普通家庭常見的蜘蛛，每個蜘蛛蛋囊內約會有100個卵。而該名網友電腦中竄出的蜘蛛，應是英國家戶最常見的幽靈蜘蛛（daddy long legs），通常會產下約50個卵，儘管數量龐大，但蜘蛛卵的存活率通常相當低。

原PO表示，他拆開電腦後，用吸塵器把蜘蛛吸走，然後好好擦拭一遍，他透露：「我不得不用吸塵器吸了電腦周圍房間裡的所有東西，還清洗了所有寢具和衣物。」

儘管成功清除了蜘蛛，但這次經歷還是讓原PO心理受到了衝擊。他對一位網友說：

我總覺得身上有蜘蛛在爬。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】