擺烏龍？康文署活動簡介會橫額印錯　離奇變1東西　康文署咁回應

出錯了？近日有網民在灣仔發現康樂及文化事務署（下稱「康文署」）推廣「戶外健體訓練簡介會」的橫額疑似列印出錯，本應是諮詢電話的內容，卻離奇出現「電腦畫面截圖」。有網民就指製作、印製及懸掛橫額的過程，必然經過許多人過目，竟無人發現異常，故批評「求X其」。



康文署回應《香港01》查詢時表示，署方於12月25日發現懸掛在摩理臣山道遊樂場的宣傳「戶外健體訓練簡介會」橫額與早前和承辦商確認的橫額內容有差異後，已即時通知所有分區康樂事務辦事處將有關橫額移除，並會要求承辦商重新印製正確版本的橫額以作更換。署方為避免發生同類事件，在日後印製及展示宣傳物品時，會加強監察各項環節。



有網民在灣仔發現康文署推廣「戶外健體訓練簡介會」的橫額疑似列印出錯，諮詢電話離奇變成「電腦畫面截圖」。（「灣仔群組 (Wan Chai Group)」FB圖片）

該名網民在Facebook「灣仔群組（Wan Chai Group)」群組發帖，並上傳照片，指12月24日於灣仔「愛群道單車公園」（愛群道旁的摩理臣山道遊樂場）外發現1則疑似康文署列印出錯的橫額，並表示「諮詢電話號碼可以block（遮擋）咗，印埋兼照掛出街」。

疑印錯成「電腦畫面截圖」

照片可見，橫額為康文署推廣之「戶外健體訓練簡介會」資料，包括報名方法等，然而在「諮詢電話」處，卻並非顯示電話號碼，而是離奇出現「電腦畫面截圖」。樓主以紅圈及箭嘴將橫額古怪處標示出，放大後可見列印在橫額上的截圖顯示有10多個圖形文件檔案，名稱出現「左右包邊」等字眼，相信是製圖所用。

照片引熱議 網民批評求其

樓主在帖文中狠嘲「香港奇觀」，又表示「求其之究極」。有網民就指從製作橫額到印製及懸掛經過許多人手，卻無人發現印刷出錯，並批評「求X其」；亦有人笑言「咪load（載入）緊囉，等等啦」。另有網民就擔心重印亦是一筆支出，加上多區均設有同類簡介會，未知其他地區是否有同類印刷錯誤，有人則笑指「呢個（活動的）banner（橫額）隨時10萬埋單㗎」。

2024年初康文署就推出過同類型活動，而照片後方的「戶外健體訓練簡介會」橫額可見原本是印上查詢電話。（政府新聞處圖片）

根據康文署網站，此類戶外健體訓練簡介會分別設在中西區、南區、灣仔、九龍城、觀塘、油尖旺、葵青、北區、西貢、沙田、荃灣、屯門及元朗，自2024年11月20日開始至2025年3月17日共舉辦42場。

康文署：已要求承辦商重新印製正確版本

康文署回應《香港01》查詢時表示，署方於12月25日發現懸掛在摩理臣山道遊樂場的宣傳「戶外健體訓練簡介會」橫額與早前和承辦商確認的橫額內容有差異後，已即時通知所有分區康樂事務辦事處將有關橫額移除，並會要求承辦商重新印製正確版本的橫額以作更換。署方為避免發生同類事件，在日後印製及展示宣傳物品時，會加強監察各項環節。