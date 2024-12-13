海洋公園「水豚獨住天橋底」片瘋傳！粉絲設帳號求關注　網民咁睇

中央送贈香港、落戶海洋公園的大熊貓安安、可可日前首次與公眾見面，引來大批粉絲「朝聖」，不過除了大熊貓，其實海洋公園還有1位「隱世明星」── 水豚。



水豚（Capybara，卡皮巴拉）呆萌的外表加上穩定而溫和性情，深受人們喜愛，是動物界明星，不少港人更會飛到日本動物園看牠們，但香港海洋公園內的水豚，似乎鮮為人知。近日就有網民發帖表示，海洋公園內的水豚位置較為隱秘及園內只剩1隻，「要喺熱帶雨林探險徑望落橋底」、「現在那個位置十分難見到牠們」；更有粉絲代為開設帳號，以水豚身份稱「想有多啲朋友仔陪我」。



近日就有網民發帖表示，海洋公園內的水豚位置較為隱秘及園內只剩1隻。（Threads）

近日有不少網民自發在社交平台Threads發帖呼籲網民關注探望海洋公園內飼養的1隻水豚，在網上引起迴響。根據海洋公園網頁及Facebook專頁所示，水豚位處高峰樂園熱帶雨林天地內，目前園內僅有1隻。

根據海洋公園資料，水豚位處高峰樂園熱帶雨林天地內。（「Hkoceanpark」IG影片截圖）

有網民就指，有飼養員介紹該隻水豚名叫May，不過要見到May卻不是隨意去到展館就看得到，因為牠身處熱帶雨林探險徑木橋下方，就在激流旁。有網民指「喺熱帶激流隔籬無意發現」，又替牠感到孤獨，稱「可憐嘅佢冇一個正式嘅『展區／展館』，孤零零一個住喺橋底，聽住玩激流嘅遊客嘅歡笑聲，與世隔絕咁生活」。

有網民感嘆水豚「孤零零一個住喺橋底」。（「laughegg」Threads）

網民指園內水豚3隻減至1隻

亦有熱愛水豚的香港網民錄製水豚May的影片上傳到社交平台，並指園內水豚已漸漸由3隻變到只剩1隻。從網上流傳影片可見，水豚當時有2名飼養員在旁照顧，身旁樹上還有1隻赤掌獠狨。而製作影片的網民就在字幕處代入水豚May「說心聲」稱「想有多啲朋友仔陪我」。

不少網民留言形容牠為「被放逐嘅孤獨水豚」、「瞓天橋底嘅『露宿者』」，而此類帖文瞬即引起大批網民關注，更有人表示要「推到畀海洋公園知」。有網民甚至在Threads開設非官方帳號「capybara.may」，記錄牠的生活及分享影音資料，並表示「我MayMay 2014年已係橋底一直生活至今」。

網民吃驚指水豚位置隱秘

有網民吃驚指從來不知園內有水豚，呼籲園方改善水豚生活環境，「去咗咁多年都唔知有」、「啲人玩激流點會睇到」、「水豚君值得一個館」、「真係冇咩人知海洋公園有水豚，見親佢都係自己一個」、「水豚係群體動物嚟，希望佢之後多啲朋友仔陪啦」。更有其他地方來港的遊客發帖表示位置隱秘「原本看到指標有寫卡皮巴拉，結果進去根本就沒有」、「現在那個位置十分難見到牠們」。

影片可見，水豚當時有2名飼養員在旁照顧。（「da.onsundays」Threads影片截圖）

影片可見，水豚當時有2名飼養員在旁照顧。（「da.onsundays」Threads影片截圖）

不過，也有網民持相反意見，認為現時園內水豚雖居住位置隱秘，但無人打擾可能活得更安心自在，且相信園方有安排飼養員及獸醫等悉心照料，而影片中亦可見到員工細心餵食，故覺得牠「受冷落」、「被遺棄」都只是人類的看法，「其實睇佢都有飼養員照顧得幾好」、「可能佢根本唔覺得寂寞呢」、「畀太多人圍觀都未必係好事」、「話唔定佢生活得好過我哋」。

（綜合）