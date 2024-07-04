大埔海濱公園夜繽紛？花轎紅燈籠極陰森　網民嚇親：農曆七月靈探

公園是社區的重要康樂設施，竟然出現嚇人的一幕？網上瘋傳一組照片，指大埔海濱公園驚現花轎及紅燈龍的裝飾，入夜後變得極陰森，有網民更稱這是「另類夜繽紛」！原來入夜後公園關燈後，花轎裝置失去了燈光照明，在樹影婆娑下莫名有了「冥婚」的既視感，有網民看完照片後表示「個feel（感覺）好有港產鬼片風味」、「就嚟7月14，好應景」、「農曆七月夜『殯』紛」、「攞到農曆七月可以玩靈探」、「區區有景點」。



康文署回覆《香港01》查詢時指，大埔海濱公園現時展出以婚嫁概念設計、名為「囍迎花燭結良緣」的園圃，為今年3月在維多利亞公園舉行的「2024年香港花卉展覽」的「十八區特色園圃」的其中一個展覽作品，花卉展覽結束後，署方安排展品在各區的公園或康樂場地內重置，供市民繼續觀賞，以達致「綠色花展，全城共享」的目標，園圃以蘇杭園林風格建成的庭園，點綴婚嫁喜慶等佈置，營造幸福愉悅的氛圍，展期至7月初。



康文署亦指，有市民與該園圃拍照打卡，甚表欣賞，亦有不少市民透過社交媒體讚賞該園圃的設計。



有網民上傳照片，笑言大埔海濱公園的花轎裝飾入夜後變得太陰森。（「大埔 TAI PO」FB圖片）

有網民日前在Facebook群組「大埔 TAI PO」發帖，留言指「夜遊海濱樂趣多」，又笑稱「幾好吖，不論早晚都能適用不同人士」。只見大埔海濱公園在噴水池旁、近昆蟲館方向增設花轎等裝飾供遊人欣賞，然而，當晚上經過時卻發顯得意外陰森。從網民上載的照片可見，照片拍攝者在黑夜經過公園，攝得高掛的大紅燈籠懸吊在花轎上方，配上「百年好合」等對聯，在樹蔭下尤為「驚嚇」，好好的婚慶用品也莫名有了「冥婚」的觀感。

晚上花轎開燈時，感覺截然不同。（「大埔 TAI PO」FB圖片）

《香港01》記者本周三（3日）曾到大埔海濱公園了解，現場可見，有關園圃已被鐵欄圍封，除了中式花轎及一桌食品之外，還掛有不少紅燈籠、一副對聯及一個「囍」字，對聯上寫有「鴛鴦比翼成佳偶 龍鳳呈祥締良緣」，橫幅則寫了「百年好合」，可能位置較偏遠，加上天氣炎熱，間中有市民經過，未見有市民來打卡拍照。

《香港01》記者今早（3日）到場視察，有關園圃由鐵欄圍封，除了中式花轎，及一桌食品外，還掛有不少紅燈籠、一副對聯及一個「囍」字。（吳美松攝）

《香港01》記者今早（3日）到場視察，有關園圃由鐵欄圍封，除了中式花轎，及一桌食品外，還掛有不少紅燈籠、一副對聯及一個「囍」字。（吳美松攝）

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日間的大埔海濱公園的大紅花橋充滿喜慶感覺，惟網瘋傳的「花轎夜繽紛」照片卻引起極大迴響，不少網民都爆笑並表示「好恐怖」，「5點後還敢入公園散步嗎？」、「個feel（感覺）好有港產鬼片風味」、「就嚟七月十四，好應景」，亦有人表示「燈都冇支，黑鼆鼆咁」，而樓主就上載了張稍早時候公園營業時有燈的照片，表示「開咗燈都唔係好好多咋，聊齋鬼故事」。

其後有網民將夜間拍攝的照片轉載至連登討論區，有人翻出4月時其他網民拍攝的花轎照片，當時花轎尚算嶄新，看上去亦無甚不妥，沒有陰森感覺。

有網民猜測可能經歷數月的風吹雨打，令花轎等裝置變得有些殘舊，配合晚上公園關燈後的林深景致，便顯得陰森森。有網民笑言應再繼續擺放，到農曆7月就有新主題，「玩到7月14？」、「大埔哈囉喂？」、「靈探嗎」、「農曆七月夜『殯』紛」、「夜繽紛新客源」。

（綜合）

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