影相黨出沒│中環貓人偶與路人擊掌拍照　出收款碼索錢　港女失$XX

騙徒手法層出不窮，除了慣常出沒的借錢黨、食飯黨，連「拍照黨」都趁聖誕佳節「出嚟搵食」，市民必需小心提防！日前分別有港女於尖沙咀以及中環遇到「影相黨」騙徒，其中1名港女早前到AIA友邦嘉年華遊玩後離開，在路上看見1個戴上貓貓頭套的人偶不斷與路人擊掌，她以為對方是嘉年華的工作人員，未幾友人突然被拉走拍照，對方之後拿出收款碼索錢，她和友人頓時不知所措，給予20元當「食個教訓」才離開。



另1名港女則於尖沙咀碼頭遇到有人穿着聖誕服飾，便上前拍照「應節」，不過對方事後突然拉起衫袖，有紙條寫上「我哋係聾人，當幫吓我哋」，向有份拍照人士索價30元，她被疑似騙徒的同伴包圍，不敵壓力亦給予30元方能離開。



不少網民都批評給錢是助長歪風，「香港人係咪真係咁順攤？」、「受騙的那個比騙徒更混帳」、「打999拉X佢啦」，亦有人批評騙徒趁節日「呃錢」劣行，「好心窮就正正經經返工啦，成X日偷呃拐騙」。



有市民在中環AIA友邦嘉年華場地附近，見到戴着貓貓頭套、穿銀色服裝的人偶，與途人拍照後便索錢。（threads圖片）

中環見貓貓人偶與途人擊掌

「大家千祈要小心呢個人」，該被騙的港女在threads帳號圖文並茂發帖，指她當時從中環AIA友邦嘉年華場地離開，並步行至港鐵站時，突然遇到相中人，他戴上貓貓頭套，穿着銀色服裝，不斷和途經路人擊掌。由於適逢聖誕節，加上在嘉年華附近位置，樓主誤以為對方是嘉年華的工作人員，沒多細想便上前與相中人擊掌。

拍照後被索錢 港女就範：當食個教訓

未幾對方突然拉着樓主的朋友拍照，之後示意樓主和友人望向其褲袋，再從褲袋內掏出收款碼，表示拍照1張需收費30至50元。樓主表示「好驚，嗰時我哋2個女仔都呆咗」，但之後仍選擇給予對方20元當「食個教訓」，並分享事件提醒他人小心，「估唔到啲人呃錢呃到呢度」。

網民指不應給錢：受騙的那個比騙徒更混帳

帖文引來網民關注，不少人質疑樓主不應給錢助長歪風，「咁就你唔啱啦，做咩畀廿蚊佢」、「香港人係咪真係咁順攤？」、「受騙的那個比騙徒更混帳」、「打999拉X佢啦」、「下次唔好畀，佢都奈你唔何，何況佢做呢啲嘢唔合法」。有留言則指表示曾遇到相中騙徒，「我聽我阿媽講，屋企人同呢隻嘢係半島酒店附近影完相之後，跟住呢隻嘢（以手勢做出畀心動作）我屋企人，然後我屋企人就畀返個心心佢，原來佢心心意思係叫俾錢」。

「影相黨」現身尖沙咀碼頭

留言區有網民分享遇到類似騙案經歷，該女生於帖文交代事件經過，勸告「千祈唔好去尖沙咀碼頭嗰度，同啲着住聖誕衫嘅人影相」。她指當時和朋友看見有人穿着聖誕服飾，便前去拍照「應節」，對方亦很友善跟她拍照，不過事後突然拉起衫袖，顯示1張紙條寫着「我哋係聾人，當幫吓我哋」，並要求有份拍照人士都要給予30元。

事主不滿斥「其實我哋都唔介意做善事捐吓錢，但都唔係咁呀嘛」，正當她思考是否真的要給錢，疑似騙徒的同伴已上前包圍她，加上又有相機拍攝她與友人，或許是不敵壓力，她最後還是給予30元才離開。

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尖沙咀碼頭聖誕節期間有聖誕老人及小丑收錢拍照

有網民指近日在尖沙咀碼頭出現收錢影相聖誕老人及小丑，其中在12月25日下午，尖沙嘴海港城對出有5至6人裝扮成聖誕老人，與經過行人拍照，其後向他們索取費用，有人無奈付費，亦有人不理會離開。其中有市民表示被索取30至50元，因節日免爭吵，隨便付了20元就走，但認為手法不恰當。

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