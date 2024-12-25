麥當勞驚現借錢黨？大叔借錢稱買早餐　港女給他$20　下秒超傻眼

雖言道「施比受更為有福」，但遇着「呃飲呃食」的騙子確實會心有不甘，甚至打擊行善意欲！有港女在網上發民大呻，指平安夜（12月24日）在麥當勞快餐店疑似遇到「借錢黨」，當時有1名中年男子手拿零錢向她問道「我爭少少錢先食到個早餐，你可唔可以俾我？」。樓主不虞有詐就給了對方20元，沒料到該名大叔立即離開餐廳，實在令人傻眼。



有港女在網上發文，稱在麥當勞快餐店疑似遇到「借錢黨」。（資料圖片）

大叔取錢後即離開快餐店

該女網民在社交平台Threads發文，指平安夜（12月24日）當天在麥當勞吃早餐時，坐在對面1名年約50至60歲男子手上拿着6元零錢，並問她「我爭少少錢先食到個早餐，你可唔可以俾我？」。樓主未有多想就給了他20元，惟對方取得鈔票後，「佢冇買到早餐就走咗」，樓主呆在當場，只好自我安慰道「算啦，$20……希望我幫到佢」。

港女不虞有詐就給了大叔20元，沒料到對方立即離開餐廳，令人傻眼。（《寵女傻瓜》劇照）

網民教一招解決 勸勿助長行乞風氣

帖文引起網上熱議，不少網民都認為該名討錢大叔「擺明呃錢」，「得6蚊點差少少」、「$26麥記早餐買到咩」，又提議如再遇類似情況，直接幫對方買餐較好，「可以請佢食，但唔好俾現金啦」、「用手機經信用卡俾錢幫佢落單」。有網民更認為施捨金錢給他人或會助長行乞風氣，「你賺埋啲辛苦錢就畀佢哋不勞而獲咁呃咗。呃返嚟嘅錢仲多過去打工。千祈唔好助長呢啲人，有手有腳點解唔搵份工？」。

（Threads）