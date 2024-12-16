Carousell新騙案│騙徒扮官網電郵寄釣魚link　賣家銀行戶口被清零

【Carousell／騙案／網上詐騙】網上騙案層出不窮，提子又出新招？有網民在社交平台大呻使用買賣平台站Carousell（旋轉拍賣）時遇到新式編案，誤按釣魚連結後，銀行戶口存款慘被提清！樓主指，騙徒先假扮買家購物，又表示會網上付款，聲稱要索取賣家的電郵地址用作付帳，賣家不虞有詐便提供電郵，其後收到貌似「Carousell」官方電郵，內附釣魚連結乘機套取其銀行戶口號碼及1次性保安編碼，最後盜走戶口中全數金額總共5,000元。



樓主自責一時大意，誤會連結是官方要求設置的指定銀行進行交易，才給予騙徒可乘之機，遂將經歷分享到網上，提醒其他網民留意。帖文引起極大迴響，有部份網民表示曽被同樣方式騙取金錢，亦有人留言指假電郵有諸多可疑之處，小心些應可避免受騙。



有網民在社交平台大呻使用網上交易平台Carousell時遇到騙子，銀行戶口全數5,000元慘被轉走。（Threads）

中招賣家分享被騙經過

該名賣家於今年9月在社交平台Threads發帖講述是次被騙經過，並表示「警世！！！Carousell新型騙案」，提醒其他賣家要小心。樓主表示「騙子除咗呃買家仲會呃賣家，一個唔小心，少咗啲戒心就俾人呃咗$5000」。樓主指，日前在網上拍賣平台Carousell出售定價98元的美容產品，並收到1名買家表示購買３件，合共294元。

不過，買家提出經要平台付款，並表示需要填寫樓主的電郵地址，「填資料度要你郵箱喎，你send（傳送）下俾我，唔該晒」。樓主因是首次使用平台收款功能，不疑有詐，於是將電郵告知對方。之後買家聲稱已過數，又指平台會發出電郵通知樓主，「你喺郵箱度確認下，確認咗同我講聲」。樓主查看電郵，發現的確有封寫上「Carousell」字眼的郵件，於是向買家表示已確認。

假連結要求填銀行戶口資料

從樓主上傳的電郵截圖可見，該確認郵件的標題為簡體字「感謝你使用我們的服務」，雖然寄件人名稱驟眼看似是「Carousell」，但電郵地址域名卻並非與carousell相關，而是「lihaco.net」。

樓主透露，電郵內容關於交易確認，郵件內還附上連結，「在連結內要求你選擇你銀行公司，然後我提供了登入名稱和一次性保安編碼」。隨即，樓主就收到銀行交易提示訊息，指帳戶內的5,000元全被轉走，「我才發現中騙案」。不過樓主亦慶幸該用以交易的戶口金額不多，故損失不算大。

從樓主上傳的電郵截圖可見，該確認郵件的標題為簡體字「感謝你使用我們的服務」。（Threads）

樓主自責網絡安全意識不足

樓主自責一時大意及網絡安全意識不足，以為連結是官方要求設置指定銀行進行交易，而令騙徒有機可乘，「我蠢，我以為要set up（設置）銀行過數，所以入咗資料俾佢」。隨後樓主即時通知銀行凍結戶口，並聯絡買家指其郵件及連結都是假的，並表示「carousell冇你俾錢嘅記錄，你send email嘅link係假，我會去報警」。對方仍不願承認，並反問「有咩可能啊，你確認咗未啊」。而樓主就再追問對方是否經官方平台付款，並強調平台並無對方付款記錄，反而她「入咗條link（連結）白白冇咗5千蚊」。

樓主即時通知銀行凍結戶口，並聯絡買家指其郵件及連結都是假的。（Threads）

有網民表示同樣受騙

樓主驚覺受騙，於是發帖提醒其他網民，「好似唔多覺有人分享過，所以唔希望再有人中招」。有其他carousell用戶回應，指近來不時收到類似訊息，有人自稱買家要求賣家提供電郵，隨後就會傳送假冒官方的郵件，並附上連結要賣家填寫銀行資料，「嘩！我今日都係差啲俾佢呃，對話內容同收貨地址一模一樣，入咗呢個網站下一步就係銀行帳號密碼，好彩嗰陣時用戶名稱入錯咗」、「哇，咁啱嘅，我正話先遇到一個如出一轍嘅」、「我係被轉走$6，000多」、「有同事前排又係咁，佢無你咁好彩，戶口比較多錢，2分鐘分幾次轉走晒啲錢」。

要小心可疑之處！

有網民就指「假電郵」的版面、簡體字標題及電郵地址均有可疑，認為只要提高警覺就不易受騙，「依家勁多要人俾email都係假㗎，當時一見到都即刻問carousell CS clarify（釐清）」、「呢啲已經極低級」；亦有網民表示「多謝提醒，又知多種騙案手法」、「而家啲騙徒真係好多方法，一個唔留神都會中招，多謝你願意分享出嚟，等大家都可以小心啲」。另有網民就覺得當面交收較為穩妥，「擔心嘅都係揀面交啦」、「我習慣交收一定要一手交錢一手交貨」。

（Threads）