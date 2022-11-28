車cam直擊｜P牌司機逆線行駛　對頭車公審1原因遭網民鬧爆：冇品

逆線行駛固然有錯，但片主至於要做到「咁盡」嗎？有港男昨早（11月27日）駕駛私家車在1段雙線單向馬路遇到1名P牌司機逆線行駛，他一直向前駛迫使對方倒車，其間馬路曾有1個空位可讓P牌司機暫時停泊，讓港男先駛過，惟他步步進逼及緊貼，完全不給對方空間停泊在旁或調頭，還將該段車cam影片發佈到網上，公審對方逆線行駛。

結果港男不但未能「圍爐」獲網民站在同一陣線批評逆線行駛司機，反遭網民一面倒指責其車品差劣，「推咁貼把X咩！」、「Po出嚟話畀人知你有幾賤？」、「其實人哋P牌，閣下唔使迫到咁緊，你只會令人覺得你揸車好冇品！」。



有港男昨早（11月27日）駕駛私家車在1段雙線單向馬路遇到1名P牌司機逆線行駛，他一直向前駛迫使對方倒車。（fb群組「馬路的事討論區」影片截圖）

逼P牌司機倒車全過程▼▼▼

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該名港男於fb群組「馬路的事討論區」發佈1段1分20秒的車cam影片，並於帖文寫道「乜咁搞法呀，仲要逆線行駛」。影片中，港男於1段雙線單向馬路行駛時，在轉彎處遇到1名P牌司機逆線行駛，與他於同1條線上，P牌司機察覺自己逆線後，立即倒車，而港男一直緊貼對方向前駛。

因旁邊線有數輛貨車停泊，P牌司機未能即時調頭，直至駛到1個位終於有足夠空間時，P牌司機「扭軚」此乎想暫時停泊在旁邊線，讓港男先駛過，或在此調頭，惟港男趁機駛到旁邊線，絲毫不給予空間，迫使P牌司機「褪位」繼續倒車，影片結尾未有拍到事件最終如何解決。

帖文引起熱議，不少網民留言直斥，「樓主乞人憎到一個點！人哋P牌仲要畀壓力人驚死人哋唔撞車咁」、「牌品唔好，等於人品唔好，你嘅車品照咁睇唔會好得去邊」、「新手上路總有犯錯的時候，咄咄逼人，你都係一個垃圾！」、「見咁多人鬧你我就放心喇」，指出「不如畀返啲空間佢調頭」、「畀啲空間，個個司機都P牌過」。