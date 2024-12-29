看AV學日文！90後男生看XXXX套AV自學　通過日語N2檢定：感謝女優

寓學習於娛樂，當然樂超無窮！1名90後中國男生因對日本成人影片（AV）深深着迷，於是自學研究多達4,545套AV，並從中學習如何運用日語，最終他順利通過「日本語能力測試」，並獲取N2級資格，即已具備入讀日本專門學校或大學的語言要求。這名「AV迷」學習日語的方式別具一格，引起網民熱烈討論，認為證明只要有恆心、用心投入去學習，總會有所得着。



90後中國男生「傑克‧宋」（Jakku Song）靠看AV自學日語，並在今年的「日本語能力測試」順利最得N2級資格。（「Jakku Song」YouTube影片截圖）

稱稱自己是「亞洲最後的紳士」

綜合外媒報道，該名中國男生以「傑克‧宋」（ジャック・ソン、Jakku Song）為名在YouTube設立頻道，並以簡體中文、英文及日文自我介紹，稱他是中國人，會說中、英語及少許日語，還笑稱自己是「亞洲最後的紳士」、「我愛所有人」。雖然他沒有接受過正規日文教育，卻因受日本AV文化吸引，不但「博覽群片」，更從中學會如何運用日語，有時更會在頻道以日語拍片閒聊些「重口味話題」，並與日本網友友好交流。

看AV學日語

2024年12月初，宋在影片中表示，他在看完4545套AV後，深感自己的日語能力已經十分不錯，於是決定參加今年的「日本語能力測試」，最終順利最得N2級資格。根據日本文部科學省資料，日語能力檢定N2級別僅次於最高級別N1，亦即「除日常生活所使用之日語外，亦能大致理解較廣泛情境下之日語」，相當於600至900小時的系統性學習日語，更已具備入讀日本專門學校或大學的語言要求。

影片最後段，宋大聲道謝，然後筋疲力竭地躺倒放滿紙巾團的枕頭上，幽默感十足。（「Jakku Song」YouTube影片截圖）

特別鳴謝多名AV女優

宋又在片中興奮展示自己的資格證書，從中可見他的測試地點為中國。之後，他又特意點名感謝「陪」他學習日語的知名女優如蒼井空（蒼井そら）、葵司（葵つかさ）、桃乃木香奈（桃乃木かな）、本庄玲（ほんじょうすず）等，最後更大喊1句「真的太感謝你們了」，然後筋疲力竭地躺倒放滿紙巾團的枕頭上。

內地男特意點名感謝「陪」他學習日語的知名女優如蒼井空（蒼井そら）。（aoi_sola / X照片）

內地男特意點名感謝「陪」他學習日語的知名女優如桃乃木かな（Kana_Momonogi / X照片）

網民熱議大讚：努力家

影片下方也有不少日本網友留言恭賀，留言區亦是一團和氣，「看似在搞笑，其實是個努力家」、「能考到N2也太厲害了，AV竟然真的能用來學日文啊」，亦有人打趣笑說這是個很好的看AV借口，「下次女友怨我看AV，我就跟他說在學日文」。

（綜合）