英文考試寫日文？日高中生呻考試太難　港網民：好老實冇1個字識

不少港人覺得日本人英文差，但原來當地英文考試這麼難？近日有位日本高中生在X（前稱：Twitter）發布1則帖文，稱自己學校的英文考試太難，連1題都不懂深感沮喪。他上傳試卷照片，上面要求用日文解釋英文生字的意思。網民一看題目直言這些生字對中學生來說太深，連大學英文系學生都表示不懂。帖文被轉載到香港的討論區後，網民認為教一些又深又少用的字眼無助提升英文水平，「我覺得咁樣先難幫佢咃進步」、「剩係學單字有Ｘ用」。



有日本高中生在X發帖，分享1份超難英文試卷，引起網民熱烈討論。（示意圖 / GettyImages）

從樓主上傳的試卷照片所見，考試要求學生在5分鐘內以日文解釋20個英文單字的意思。樓主除了填寫自己的班級資料外，整份試卷一片空白。他在X上以「悲報」來形容這次考試，認為題目對他來說太難，翌日他再分享試卷答案。

樓主在X上以「悲報」來形容這次考試，認為題目對他來說是過於困難。（「X」圖片）

有網民聲稱是大學英文系學生，在帖文中留言稱「這些英文字絕對超越高中程度」，部份生字他從未見過。有網民建議老師應該選擇一些日常用字考學生，而不是選擇一些深奧、甚少用到的生字為難學生。樓主隨後回覆，指老師認為不懂也沒關係，是次考核內容屬於調查性質，分數不影響成績表。

樓主翌日再上傳試卷的答案。（「X」圖片）

帖文後來被轉載至連登討論區，以「乜而家日本高中教英文可以教到咁深」為題發帖。發帖者表示，自己都要查字典，日本學生「應該舉晒白旗」。許多網民認為教過深又少用的字眼無助提升英文水平，「呢啲字極少用，不如強化返啲常用字同句型仲好」、「平時日常聽到睇到嘅詞彙都唔會去到咁深，表達到個意思咪得囉」、「好老實冇1個字識」、「佢哋好鍾意記單字卡，但記完有咩用？」、「我覺得咁樣先難幫佢咃進步，就咁學嗰生字，無context（背景）嘅話，佢呢刻知道解釋都唔識用」。

（X、連登討論區）