女童9歲起遭性侵10年！淫姑丈稱「互相了解身體」　反辯稱遭勾引

作為長輩沒有保護幼女，反而伺機長時間性侵，實在禽獸不如！台灣1名少女自幼父母離異，小學3年級開始與弟弟寄住在姑姑家中，卻自9歲起遭姑丈性侵長達10年，對方初次犯案時曾問「要不要互相瞭解彼此的身體？」，年幼的她就在不明所以便說好，詎料竟是被性侵。少女曾拒絕配合，卻被姑丈暴力毆打迫就範，而且由於對方在家族中學歷最高、形象良好及地位崇高，只好對被性侵一事秘而不宣，啞忍至成年後搬離姑姑家。詎料她與姑丈在家中工廠相遇，再度被多次侮辱，終向弟弟透露遭受性侵一事，其後決定向姑丈提告。



姑丈在庭上否認控罪，反辯稱是少女成年後向他討教「男女床第之事」而趁機勾引他，雙方是在合意的情況下性交。惟法官認為被告的辯詞不足採信，判他連續對未滿14歲之女子犯強制性交罪罪成，判處有期徒刑9年10個月，全案仍可上訴。



台灣高雄有少女自9歲起被姑丈連續性侵10年，每周至少2次，成年後忍無可忍下提告。示意圖，非涉事人物。(GettyImages）

自9歲起遭姑丈每周性侵至少2次

綜合台媒報道，台灣高雄1名少女9歲時父母離異，父親將她與當時年僅7歲弟弟寄住於姑姑家中，同住還有33歲姑丈及他2名兒子。2005年9月，姑姑帶同弟弟及2名兒子到工廠加班，少女則由姑丈照顧，家中只得他們2人。當時少女於住所內2樓書房玩電腦，姑丈突然內進及問她「要不要玩互相了解身體？」，當時僅9歲的事主不明當中意思便答應，沒料到姑丈竟然抓着她的手撫摸其生殖器，還問「是否很大？」，少女驚慌失措大喊「不要」，拒絕進一步接觸，但仍遭對方舔胸及強姦。

自此之後，姑丈每周性侵事主至少2次，她第2次被性侵時曾反抗，卻遭到毆打及言語霸凌，結果仍被硬上。而事主被毆打到見到傷疤，姑丈就跟姑姑稱是她不乖而出手教訓，姑姑亦選擇相信姑丈。事主其後曾多次反抗，但亦重覆同樣結果。礙於姑丈在家族地位高，她漸漸不敢反抗，啞忍被性侵10年，直到18歲高中畢業離家為止。

台灣高雄有少女自9歲起被姑丈連續性侵10年，每周至少2次，成年後忍無可忍下提告。示意圖，非涉事人物。(GettyImages）

被寫上「白癡專用」崩潰向弟哭訴

少女表示，由於長期受到姑丈的性暴力對待，故不敢與異性接觸，而高中時更因男同學戲稱「身上有味道」，讓她懷疑是否因遭性侵而留下「髒東西」，認為自己不乾淨。而直至她離家後，她在家中工廠內遇到姑丈，仍被對方語言凌霸，而到2020年某天，姑丈甚至在她的電單車停車位寫上「白癡專用」來侮辱她，她當場崩潰向弟弟哭訴歷年來遭性侵及暴力對待的慘況，最終在弟弟支持下，毅然向警方報案提告。

姑丈否認控罪 反稱被勾引而合意性交

被告在庭上否認指控，他雖承認曾與姪女性交，但辯稱是雙方同意下進行，又指當時姪女已18歲成年，藉向他請教「男女床弟之事」而借故勾引，強調是詢問過她是否想嘗試，確認意願才性交。被告更反斥姪女與其生父共謀陷害他，指姪女父親案發前曾2度毆打他，而姪女提告前亦曾傳短訊要求每月付3萬（約7,500港元）封口費，因被他拒絕後才惡意提告。

被告曾傳短訊向少女道歉，法官認為短訊內容顯示被告知道性侵一事東窗事發才向少女道歉。示意圖。（GettyImages)

被告曾傳短訊向少女道歉

不過，法官審視庭上展示的證據，顯示被告曾傳短訊向受害人道歉，並稱「阿嬤等一下找妳去問，請不要再說了」、「阿嬤告訴妳姑姑，說出來我和她會離婚」、「我還有很多事情要做，包括彌補妳」、「現在只有妳能救我了」。法官認為短訊內容顯示被告知道性侵一事東窗事發，才向少女道歉，並不存在主動勾引之說，考慮到少女首次被性侵時僅9歲，對兩性生理認知不足，但被告以體型優勢及親屬尊卑身分壓制她，還曾因她抗拒而動手打人，足證他妨害少女的性自主決定。

法官認為被告辯詞不足採信，而且犯後態度惡劣，判他連續對未滿14歲之女子犯強制性交罪罪成，判處有期徒刑9年10月，全案可上訴。

（綜合）