趁2女童麻醉未醒　男放射師偷拍下體摸胸　揭邪惡藏品法官斥卑劣

台灣台南成大醫院發生放射師侵犯及偷拍被麻醉的未成年女童事件！該醫院1名男放射師，在替2名未成年女童麻醉後拍攝X光片時，趁女童半睡半醒之際，偷拍女童胸部及下體，又趁機摸胸臀非禮，其中1名女童清醒後對放射師的行為感到奇怪，向母親投訴而揭發案件。



警方接報調查，揭發涉案放射師的手機及電腦中，藏有多段兒童性交影片。法官判刑時怒斥被告利用醫療職權，對弱勢兒童下手，手段卑劣，就2項偷拍罪各判入獄3年8月及7年6月、無故持有兒少性影像罪判入獄7個月，合併刑期為8年6月，並須沒收其手機、記憶卡及平板電腦。



放射師李男趁2女童被麻醉未清醒之際，用手機偷拍下體及非禮其中1名女童。（示意圖，非當事人／GettyImages）

2女童在麻醉後遭偷拍下體及非禮

綜合台灣媒體報道，涉案男放射師姓李，在台南成大醫院任職期間，先後對2名未滿12歲的女童下手。案情指出，女童A被全身麻醉後，在X光室拍攝X光片時，李男趁她麻醉藥未完全退散、意識不清之際，用手機偷拍女童下體。

而女童B其後在同樣情況下，被李男用手機拍下胸部及下體的照片，李男更變本加厲，伸手觸摸女童B的胸部、腋下及臀部，女童B麻醉藥退散後醒來後，她感到被李男觸摸，但對其動作感到不解，告知母親後揭發案件，其母立即向醫院投訴及報警。

成大醫院為此向受害者及其家屬表達歉意，表示已全面檢討管理及監督機制，防範類似事件發生。（網上圖片）

被捕揭手機及電腦藏多段兒童色情影片

警方調查期間，揭發李男的手機、平板電腦及記憶卡中，儲存多段兒童性交影片，李男隨即被捕，他亦坦承罪行，但未與受害人達成調解。

案件經審訊後，法官判刑時怒斥李男利用醫療專業職權，對弱勢的兒童患者下手，嚴重侵害受害人的身心健康。法官又指，李男犯罪動機卑劣、手段惡劣，就2項偷拍罪各判入獄3年8月與7年6月、無故持有兒少性影像罪判入入獄7個月，3罪合併刑期為8年6個月，並沒收他多部手機、記憶卡及平板電腦。全案可上訴。

法官怒斥李男犯罪動機卑劣、手段惡劣，就2項偷拍罪及1項無故持有兒少性影像，合共判入獄8年6個月。（GettyImages）

院方向受害人及家屬致歉

事件曝光，成大醫院回應指接獲相關通報後，第一時間啟動內部調查及通報司法單位，全力配合調查，立即將涉事男放射師暫停所有職務，及後終止合約。院方為此向受害者及其家屬表達歉意，表示已全面檢討管理及監督機制，防範類似事件發生。